Зараз у всіх хлопців є патчі: Євген Клопотенко зізнався, що тримає у холодильнику
У кожного є власні секрети краси, а також кулінарні хитрощі! І і для перших, і для других потрібен холодильник, аби тримати ці секрети при правильній температурі.
Євген Клопотенко, Наталка Денисенко та інші знаменитості відкрили "секрети" своїх холодильників у програмі "Зірковий шлях", яка виходить на телеканалі "Україна".
Кухар Євген Клопотенко вміє здивувати (фото: instagram.com/klopotenko)
Кухар Євген Клопотенко здивував журналістів вмістом свого холодильника.
"Що в мене тут є: вершкового масла 5 видів, без цього нікуди. В мене є німчи. Це як морква або капуста по-корейські. Це дуже гостро, дуже смачно. Корейська національна річ".
Також у холодильнику Євгена є паста, тім’ян і багато риби. Різні види сиру. І тут Клопотенко як кухар з досвідом дає пораду всім глядачам:
"Тримати дома завжди грамів 50 пармезану, це коштує недорого, але коли ти приготував страву, вона така собі не дуже, натер - і вона стає навіть дуже! У мене є, звичайно, патчі. Можна сказати, що я нормальний хлопець, зараз у всіх хлопців є патчі. Зранку, коли прокидаюся, я так ходжу хвилин 15, і вони гріють, охолоджують, клас".
Різноманітні види меду - секрет Марины (фото: instagram.com/uzelkova.marina)
Марина Боржемська дотримується здорового харчування, у її холодильнику є поличка з різними видами меду.
"Його можна трішечки. Небагато, але, наприклад, якщо ти хочеш випити чай з цукром, то я завжди пропоную хоча б взяти половину чайної ложки меду і випити такий тонізуючий напій. Мені в прикуску він більше подобається. І якщо я щось готую чи смажу сирники, то я люблю класти 1 ложечку меду разом з йогуртом, так смачно, підсолоджує".
У холодильнику також - не лише їжа (фото: instagram.com/kholodenkon)
Психолог Наталія Холоденко, батько якої пішов з життя через цукровий діабет, навіть своїх малолітніх дітей Ларіона на Вів’єн змалечку привчає до правильного харчування. Та в її холодильнику зберігається теж не тільки їжа.
"Є якісь вітаміни, патчі. Бальзамічний соус, витриманий десять років, я його дуже люблю, він дуже смачний. Є грецький йогурт, я його замість сметани вживаю. І ще інколи в мене в холодильнику лежать... квіти. Мені подарують троянди, я покладу в холодильник, відкриваю і думаю, от що ти обираєш, щоб тобі дарували троянди, чи кусок сала?.
У морозильній камері психолога теж - тільки корисні продукти.
"У мене завжди є овочі, їх багато, в мене є морожений чай, це такий фруктовий чай, перекручені фрукти. Є кролик, ось те, що я їм. І перепілок різних, птицю їм".
У Наталі в холодильнику все забито (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Експерт із заморозки й акторка Наталка Денисенко.
"Все забите під зав’язку, морепродукти, сирники, котлетки, м'ясо, овочі. Мені здається, що це як родова травма. У мене бабуся пережила Голодомор, і у нас постійно було багато їжі. Що бабуся моя готувала, що мама, у нас завжди, коли приходять гості, треба всіх нагодувати".
Раніше нутриціолог поділилася рецептом корисного хліба, готується швидко, полюбить вся сім'я.