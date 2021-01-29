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Павлік заговорив про вагітність дружини і зізнався, ніж вона довела його до сліз: чекаю результатів

Новость на русском → П'ятниця 29 січня 2021 09:57
Павлік заговорив про вагітність дружини і зізнався, ніж вона довела його до сліз: чекаю результатів Віктор Павлік (фото: instagram.com/viktorpavlik)
Автор: Lite

Віктор Павлік і його молода дружина Катерина Репяхова чекають появи на світ малюка. Концертний деректор пева довго приховувала своє цікаве положення, але тепер охоче ділиться новинами і розповідає про свій стан прихильникам пари. Про свою рекции на вагітність дружини, а також її зворушливому сюрприз до ювілею, артист розповів колезі та ведучій Наталії Валевській.

В рамках ток-шоу Valevska Show на YouTube артист зізнався, що не боїться знову з головою піти в батьківство. Для співака це буде вже четверта дитина, а от для його 26-річної дружини – первісток.

"Найголовніше, що це бажана дитина для нас з Катею. Я дуже хвилююся, тому що для Каті це перша дитина, і Катя дуже чекає дитину. І я теж, звичайно", - розговорився Павлік.

Павлік заговорив про вагітність дружини і зізнався, ніж вона довела його до сліз: чекаю результатів

Павлік чекає появи на світ малюка (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Співак також зізнався, що дружина подарувала йому на 55-річчя "щастя і радісні хвилини". Вона зробила сюрприз чоловікові, який довів його до сліз.

"Катя мені подарувала добротне пальто-пуховик – дуже класний та якісний, а мій колега привіз його з Німеччини – мій розмір у нас не можна було купити, його через сайт замовили. Це все витівки Катіни. Потім Катя обдзвонил моїх друзів – музикантів Pavlik OverDrive. Вона їм каже: хлопці, запишіть на телефон коротке відеопривітання і надішліть мені. Вона це все зібрала, змонтувала", - розповів артист.

Дружина співака посадили його перед телевізором і рано вранці показала фільм-вітання для Віктора. Сюрприз від коханої зворушив Павлка до сліз.

Віктор отримав особливий подарунок на ювілей

До речі, на цьому несподіванки не закінчилися. Привітати зірковго родича приїхала родина Катерини. Навіть її сестра Ольга з такої нагоди прилетіла з Ізраїлю. Саме вона привезла з собою спеціальний тест, за результатами якого можна визначити, які національності "намішано" в людині. Так, співак чекає з нетерпінням відповідь із США, куди направили тест, хоч і непогано знає свій родовід і генеалогічне древо.

Нагадаємо, що раніше Віктор Павлік чесно розповів, що страждав на алкоголізм.

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