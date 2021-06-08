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З піни морської: Тіна Кунакі в розкішній сукні захопила неземною красою

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Мілан, Вівторок 08 червня 2021 19:28
З піни морської: Тіна Кунакі в розкішній сукні захопила неземною красою Тіна Кунакі (фото: instagram.com/tinakunakey)
Автор: Lite

Тіна Кунакі показала новий вишуканий образ, цього разу - вечірній. Модель побувала на розкішному заході від BVLGARI в Мілані, виклавши в мережу знімки з події.

Розкішне вбрання і незвичайна краса моделі, як завжди, підкорили шанувальників її блогу.

Тіна постала перед фанатами в білосніжній плісированій сукні з пишними рукавами-ліхтариками, численними оборками і коміром на зразок жабо. На талії вона була перехоплена тонким ременем, зав'язаним стрічкою. Доповнили розкішний образ вишукані прикраси від знаменитого будинку з дорогоцінними каменями.

З піни морської: Тіна Кунакі в розкішній сукні захопила неземною красоюЗ піни морської: Тіна Кунакі в розкішній сукні захопила неземною красоюТіна Кунакі в новому образі (фото: instagram.com/tinakunakey)

Зачіску майстри зробили Тіні лаконічну, уклавши пишне волосся моделі в складний пучок на потилиці. А макіяж зробили досить виразний, з промальованими стрілками, бровами і ніжного відтінку губами. Виглядала Кунакі так, немов має намір підкорити червону доріжку. І їй це напевно вдалося!

Фанати, які скучили за розкішним вбранням зірок за часи пандемії, просто завмерли від такої краси. У численних коментарях вони називають Тіну "богинею" , "Найкрасивішою" і "Просто неземною"…

Раніше ми писали, що чоловік Тіни Венсан Кассель розповів про те, чому його навчила попередня дружина, Моніка Беллуччі.

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