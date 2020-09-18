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Зміни занадно явні: Кім Кардашян показала, як вони з сестрами виглядали 14 років тому

Новость на русском → П'ятниця 18 вересня 2020 21:21
Зміни занадно явні: Кім Кардашян показала, як вони з сестрами виглядали 14 років тому Кім Кардашьян з Кортні і Хлої (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Зірка показала архівне фото

Кім Кардашьян показала чергове фото з особистого архіву, яке просто підірвало мережу. На ньому 39-річна бізнесвумен і її сестри Кортні і Хлої позують на пляжі. Дівчата, одягнені в крихітні бікіні, насолоджуються сонцем і морем. Кім вибрала варіант класичного на той час картатого забарвлення Burberry, Кортні – з яскравим принтом в бузкових тонах, а Хлое одягла яскраво-зелений купальник. Образ красунь доповнили сонцезахисні окуляри. "Трифекта 2006", – написала Кім під знімком.

Зміни занадно явні: Кім Кардашян показала, як вони з сестрами виглядали 14 років тому

Сестри у 2006-му році (фото: instagram.com/kimkardashian)

Фото миттєво набрало масу лайків та коментарів. Інтернет-користувачі дивуються, що зірка і її сестри виглядають так же чудово, як і 14 років тому. Особливо Кортні. Хіба що колір волосся Хлое говорить про те, що знімок зроблений не сьогодні. Втім, уважні фанати розглянули, що все-таки знамениті сестри були набагато «натуральнішими».

"Кортні виглядає так само", "О боже, Кім ще носила ніс батька", "Хлое повинна повернутися в темного відтінка волосся", "Вони прекрасні", "Ностальгія", – засипали фанати дівчат різноманітними коментарями.

Зміни занадно явні: Кім Кардашян показала, як вони з сестрами виглядали 14 років тому

Сестри сьогодні (фото: instagram.com/kimkardashian)

Як відомо, всі сестри Кардашьян-Дженнер ніколи не приховували, що люблять міняти зовнішність. У хід йдуть не тільки б'юті-прийоми і різноманітні модні новинки в одязі, але і відвідування косметологів, а також фахівців з пластичної хірургії. Дівчата завжди прагнуть бути "кращою версією себе".

Нагадаємо, раніше Кім Кардашян показала фото відвертому чорному комбінезоні, яке підкреслило її знамениті форми.

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