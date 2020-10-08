ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Як пережити осінню хандру: топ-5 лайфхаків від Злати Огневич

Новость на русском → Четвер 08 жовтня 2020 09:43
Як пережити осінню хандру: топ-5 лайфхаків від Злати Огневич Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Марина Настевич

Співачка запропонувала дієві способи підняти собі настрій восени

З приходом осені багато стикаються з таким явищем, як сезонна хандра - сумний настрій, апатія і низький рівень енергії. Краще не засиджуватися в такому стані і намагатися якось себе струсити і розвеселити.

Як саме - підкаже популярна співачка Злата Огневич. На своїй сторінці в Instagram 34-річна артистка запропонувала кілька дієвих способів розвіяти осінній смуток, які допомагають особисто їй.

Вона супроводила публікацію атмосферними фото. На першому кадрі зірка сидить за столиком кафе в білому сарафані і модних мюлях, а на інших позує в ніжному синьому жакеті.

Як пережити осінню хандру: топ-5 лайфхаків від Злати ОгневичЯк пережити осінню хандру: топ-5 лайфхаків від Злати Огневич

Злата Огневич зачарувала жіночними образами і красою (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Так що беріть на озброєння і вперед - нема коли сумувати!

"ТОП-5 способів "пережити" цю осінню нудьгу:

  • Влаштувати собі шопінг! Це може бути косметика, одяг, а може... ти давно хотіла купити щось для затишної кухні?
  • Сходити на догляд до улюбленого косметолога, а заодно дізнатися про новинки. Я завжди роблю курс пілінгів для обличчя, в осінній період. І моя шкіра говорить мені ВАУУУУ
  • Познайомитися з кимось )) Варіантів безліч! Виставки, курси, презентації, фітнес-студії, бізнес-школи, вуличні фестивалі їжі... etc. Головне, бути відкритим до нових людей у твоєму житті!

Як пережити осінню хандру: топ-5 лайфхаків від Злати Огневич

  • Влаштувати справжній читмил! Все, чого душа забажає )) Ну, а потім в спортзал, звичайно ж!
  • Змінити обстановку! Подорожувати! І не потрібно їхати за #тридевятьземель . Я от, скоро поїду в прекрасні Карпати. В Україні є класні місця для відпочинку", - поділилася Злата.

Фолловери оцінили поради співачки, а також її красу і стиль, засипав компліментами в коментарях.

  • Можна прямо все відразу реалізувати. Весь «топчик» з 5 пунктів
  • Ви прекрасна
  • Гарна!
  • Дуже гарна
  • Красуня.
  • Сонце ти карколомна
  • Чудова
  • Ти сонечко
  • Красива
  • Така мила та ніжна красуня
  • Неймовірна мілашка
  • Оххх ці ніжки, файна

Нагадаємо, Злата Огневич розговорилася про хворобливе розставання з хлопцем рік тому, наслідки якого вона переживає досі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу певец Злата Огнєвіч
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Загострення в Карабасі: обстріли тривають, сторони почали висувати умови
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Загострення в Карабасі: обстріли тривають, сторони почали висувати умови