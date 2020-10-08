Як пережити осінню хандру: топ-5 лайфхаків від Злати Огневич

Співачка запропонувала дієві способи підняти собі настрій восени

З приходом осені багато стикаються з таким явищем, як сезонна хандра - сумний настрій, апатія і низький рівень енергії. Краще не засиджуватися в такому стані і намагатися якось себе струсити і розвеселити.

Як саме - підкаже популярна співачка Злата Огневич. На своїй сторінці в Instagram 34-річна артистка запропонувала кілька дієвих способів розвіяти осінній смуток, які допомагають особисто їй.

Вона супроводила публікацію атмосферними фото. На першому кадрі зірка сидить за столиком кафе в білому сарафані і модних мюлях, а на інших позує в ніжному синьому жакеті.

Злата Огневич зачарувала жіночними образами і красою (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Так що беріть на озброєння і вперед - нема коли сумувати!

"ТОП-5 способів "пережити" цю осінню нудьгу:

Влаштувати собі шопінг! Це може бути косметика, одяг, а може... ти давно хотіла купити щось для затишної кухні?

Сходити на догляд до улюбленого косметолога, а заодно дізнатися про новинки. Я завжди роблю курс пілінгів для обличчя, в осінній період. І моя шкіра говорить мені ВАУУУУ

Познайомитися з кимось )) Варіантів безліч! Виставки, курси, презентації, фітнес-студії, бізнес-школи, вуличні фестивалі їжі... etc. Головне, бути відкритим до нових людей у твоєму житті!

Влаштувати справжній читмил! Все, чого душа забажає )) Ну, а потім в спортзал, звичайно ж!

Змінити обстановку! Подорожувати! І не потрібно їхати за #тридевятьземель . Я от, скоро поїду в прекрасні Карпати. В Україні є класні місця для відпочинку", - поділилася Злата.

Фолловери оцінили поради співачки, а також її красу і стиль, засипав компліментами в коментарях.

Можна прямо все відразу реалізувати. Весь «топчик» з 5 пунктів

Ви прекрасна

Гарна!

Дуже гарна

Красуня.

Сонце ти карколомна

Чудова

Ти сонечко

Красива

Така мила та ніжна красуня

Неймовірна мілашка

Оххх ці ніжки, файна

Нагадаємо, Злата Огневич розговорилася про хворобливе розставання з хлопцем рік тому, наслідки якого вона переживає досі.