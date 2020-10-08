Як пережити осінню хандру: топ-5 лайфхаків від Злати Огневич
Співачка запропонувала дієві способи підняти собі настрій восени
З приходом осені багато стикаються з таким явищем, як сезонна хандра - сумний настрій, апатія і низький рівень енергії. Краще не засиджуватися в такому стані і намагатися якось себе струсити і розвеселити.
Як саме - підкаже популярна співачка Злата Огневич. На своїй сторінці в Instagram 34-річна артистка запропонувала кілька дієвих способів розвіяти осінній смуток, які допомагають особисто їй.
Вона супроводила публікацію атмосферними фото. На першому кадрі зірка сидить за столиком кафе в білому сарафані і модних мюлях, а на інших позує в ніжному синьому жакеті.
Злата Огневич зачарувала жіночними образами і красою (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Так що беріть на озброєння і вперед - нема коли сумувати!
"ТОП-5 способів "пережити" цю осінню нудьгу:
- Влаштувати собі шопінг! Це може бути косметика, одяг, а може... ти давно хотіла купити щось для затишної кухні?
- Сходити на догляд до улюбленого косметолога, а заодно дізнатися про новинки. Я завжди роблю курс пілінгів для обличчя, в осінній період. І моя шкіра говорить мені ВАУУУУ
- Познайомитися з кимось )) Варіантів безліч! Виставки, курси, презентації, фітнес-студії, бізнес-школи, вуличні фестивалі їжі... etc. Головне, бути відкритим до нових людей у твоєму житті!
- Влаштувати справжній читмил! Все, чого душа забажає )) Ну, а потім в спортзал, звичайно ж!
- Змінити обстановку! Подорожувати! І не потрібно їхати за #тридевятьземель . Я от, скоро поїду в прекрасні Карпати. В Україні є класні місця для відпочинку", - поділилася Злата.
Фолловери оцінили поради співачки, а також її красу і стиль, засипав компліментами в коментарях.
- Можна прямо все відразу реалізувати. Весь «топчик» з 5 пунктів
- Ви прекрасна
- Гарна!
- Дуже гарна
- Красуня.
- Сонце ти карколомна
- Чудова
- Ти сонечко
- Красива
- Така мила та ніжна красуня
- Неймовірна мілашка
- Оххх ці ніжки, файна
Нагадаємо, Злата Огневич розговорилася про хворобливе розставання з хлопцем рік тому, наслідки якого вона переживає досі.