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"Переживала і плакала": Каменських в напівпрозорій блузі зробила особисте зізнання і отримала підтримку Потапа

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Понеділок 23 серпня 2021 13:47
"Переживала і плакала": Каменських в напівпрозорій блузі зробила особисте зізнання і отримала підтримку Потапа Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Styler

Настя Каменських відрізняється завзятістю і цілеспрямованістю. Зірка звикла вставати ні світло ні зоря і встигати зробити все заплановане і навіть більше. Її життя і кар'єра дуже динамічні, вона готова експериментувати, не упускає свої шанси і ловить удачу за хвіст! Саме ці якості допомогли артистці злетіти на музичний Олімп.

А з чого все починалося, вона чесно розповіла в Instagram.

На фото Настя позувала в шовковій білій напівпрозорій блузці на запах і світлих джинсових коротких шортиках з необробленим краєм. Її макіяж зроблений з акцентом на очі, співачка променисто посміхається і ефектно позує на камеру в сутінках біля сцени фестивалю "Чорноморські ігри", де виступила в якості запрошеного члена журі. Крім того, у зірки з цим музичним конкурсом пов'язані особисті спогади і переживання.

&quot;Переживала і плакала&quot;: Каменських в напівпрозорій блузі зробила особисте зізнання і отримала підтримку Потапа

Настя Каменських приїхала на знаковий для неї фестиваль (фото: instagram.com/kamenskux)

У підписі до закулісних фото Настя зізналася, що з раннього дитинства мріяла дарувати свою творчість світу.

"Будучи ще зовсім маленькою, я відвідувала дуже багато гуртків, займалася вокалом і музикою, вкладала всі сили в здійснення своєї мрії. Я вдячна Всесвіту за голос, за натхнення і сили працювати над собою, адже нічого в житті не дається нам просто так. Я завжди йшла за можливостями", - зізналася цілеспрямована Настя.

"Перемога, як оцінка за всі зусилля і старання, була для мене рівносильною оцінкою на відмінно, тому мені дуже хотілося отримати заповітне перше місце. Але як в житті часто буває, з першого разу у мене не вийшло. І навіть з другого", - розповіла артистка.

&quot;Переживала і плакала&quot;: Каменських в напівпрозорій блузі зробила особисте зізнання і отримала підтримку Потапа

Настя Каменських згадала про свої дитячі злети і падіння (фото: instagram.com/kamenskux)

Більш того, вона двічі навіть не доходила до фіналу фестивалю, що сильно засмучувало майбутню зірку.

"Я дуже переживала і плакала. Але цей біль був буквально на мить. Для мене це стало викликом, не опускаючи рук йти за своєю мрією, займатися активніше, і вкладати максимум вільного від школи часу в творчий розвиток: щодня з ранку до вечора вокал, танці, тренування", - описала свій насичений графік Настя, яка від своїх намірів відступати навіть не збиралася.

Так, вона отримала гран-прі "Чорноморських ігор", а разом з ним безцінний досвід. Співачка поділилася особистою історією для того, щоб замотивувати молоді таланти і закликала їх ніколи не опускати руки, а слідувати за мрією.

&quot;Переживала і плакала&quot;: Каменських в напівпрозорій блузі зробила особисте зізнання і отримала підтримку Потапа

Настя стала членом журі "Чорноморських ігор" (фото: instagram.com/kamenskux)

Потап підтримав кохану і залишив для неї сердечка під постом, адже солодка парочка завжди сумує, перебуваючи далеко один від одного. Крім того, продюсер зізнається, що захоплюється своєю дружиною, її талантом і працездатністю, а також вважає артистку своєю музою – вдома пара часто придумує разом пісні, награє мелодії на фортепіано, а потім презентує світу нові хіти.

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських показала своє провокативне вбрання до знакового концерту до Дня Незалежності України.

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