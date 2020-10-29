Перша і єдина: Комаров розсекретив подробиці поїздки з коханою у Гонконг

Ведучий згадав, як дружина прилетіла до нього під час зйомок в Гонконзі

Дмитро Комаров довго пропадає на зйомках і експедиціях за кордоном, поки його красуня-дружина Олександра Кучеренка чекає його вдома в Києві. Поки кордони були закриті, закохані отримали можливість весь час проводити разом, і знайшли, чим зайнятися під час локдауна. А от свої спільні подорожі пара згадує з особливою теплотою. Про ненудне проведення часу в Гонконзі з коханою Дмитро розповів на сторінці в Instagram.

Він зазначив, що п'ять днів зйомок в Гонконзі стали для нього особливими і все завдяки дружині поруч.

"Вперше до мене в експедицію прилетіла дружина. І відчуття від роботи в експедиції стали, як вдома. Вранці я йшов на зйомку, а ввечері повертався в готель, майже як додому. Звичайно ж, на небезпечні заходи, такі як полювання на змій або робота на великій висоті, я Сашу не брав. Але була й одна безпечна зйомка (рідкість для нас)", - поділився подробицями телемандрівник.

Дмитро Комаров і Олександра Кучеренка провели незабутні 5 днів в Гонконзі (фото: instagram.com/aakucherenko)

Він зазначив, що Гонконг – один з найбільших і найдорожчих мегаполісів планети і один з найгустонаселеніших. Обзавестися тут власним фермерським господарством для себе і сім'ї – завдання не з легких.

"Стандартні для нас дачні "6 соток", - недозволена розкіш в Гонконзі. Але дачу все одно хочеться. Як реалізувати тягу людей до землі? Ідею придумав і реалізував бізнесмен, якому здалося дивним, що дахи багатьох хмарочосів не використовуються. Він ризикнув і запустив новий бізнес: здавання в оренду ящиків з землею на даху. З системою автополиву. Лопатки і маленькі граблі прямо там можна брати в оренду. Будь-яке насіння і розсаду купувати на місці. Сервіс виявився неймовірно затребуваним", - розповів про незвичайний винахід ведучий.

Дмитро вирішив приміряти на себе роль місцевого фермера, взяв в оренду 1 квадратний метр землі і посадив гонконгський дачний урожай.

Дмитро та Олександра відвідали унікальне місце в Гонконзі (фото: instagram.com/aakucherenko)

"Це була перша і поки єдина зйомка, на якій була присутня дружина. P. S. Цінуйте те, що маєте. Дача 6 соток - це дуже навіть круто. І навіть балкон з можливістю щось посадити. Як бачите, в "містах для мільйонерів" такої можливості немає", - звернувся він до підписників.

Олександра тут же поспішила відповісти чоловікові в коментарях. "Як мені сподобалося!" - поділилася спогадом вона.

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Олександра Кучеренка розповіла про свою найнепотрібнішу річ 2020.