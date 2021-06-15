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Перша пісня за 5 років: PAIN презентували трек, присвячений всесвітній пандемії

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Вівторок 15 червня 2021 19:16
Перша пісня за 5 років: PAIN презентували трек, присвячений всесвітній пандемії Фото: учасники гурту PAIN (LighthouseConcertAgency)
Автор: Lite

Культовий гурт PAIN, який 22 лютого 2022 року виступить у київському клубі Atlas, порадував першими за 5 років піснею та кліпом. Свіжий трек команди має назву "Party In My Head".

Засновник гурту та його єдиний постійний учасник Пітер Тегтгрен зізнався, що на нове творіння його надихнула пандемія.

"Я вирішив написати пісню про локдаун та інший треш, що випав на людську долю, про те, як усі мучилися з тим, аби адаптуватися до нового способу життя. Ми зіткнулися зі своїм внутрішнім "я", раптово опинившись на самоті. Тому, сподіваюся, моя пісенька вас підбадьорить. Адже в кожного в голові відбувається своя вечірка", - ділиться Пітер.

Спеціальним гостем "Party In My Head" став легендарний Джо Лінн Тернер, а до запису партії ударних доєднався син Тегтгрена Себастіан.

Прихильники, які переглянули відео, уже проводять паралелі із нетлінним хітом "Shut Your Mouth". І мова не тільки про музику. У новому ролику знову з’являється давній знайомий з інших планет. Цього разу прибулець опиняється в ліжку з фронтменом PAIN.

"Думаю, у музичному сенсі це страшенно весела пісня. Не можу дочекатися, аби зіграти її наживо", - зізнається Тегтгрен.

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