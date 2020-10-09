Перший досвід з дівчиною: екс-Nikita DJ NANA зробила особисте зізнання про стосунки з Дашею Астаф'євою

Анастасія Кумейко згадала про перший поцілунок з колегою

Сексапільна екс-учасниця гурту Nikita Анастасія Кумейко, вона ж DJ NANA, радує шанувальників не лише творчістю, але й гарячими фото. Зухвала красуня сподобалася глядачам після того, як голосно заявила про себе під час участі в самому епатажному і провокаційному жіночому колективі українського шоу-бізнесу. Вона чесно розповіла про стосунки в гурті і про те, що її пов'язує з екс-колегою Дашею Астаф'євою.

Так, в інтерв'ю для YouTube-каналу "Олицкая" в рамках програми "Без комплексів" Анастасія заявила, що вперше поцілувалася з дівчиною під час концерту. Ініціатива йшла від Даші.

"Це був мій перший поцілунок з дівчиною. Я знала з перших хвилин треку, переживала, що нам доведеться цілуватися. Я просто хотіла втекти зі сцени, я не готова цілуватися привселюдно. І я ж ще не знаю як. Даша мене майстерно закрутила-завертіла. Овації, феєрверки і у нас трапився поцілунок. Глядачі були в шоці. Але в ще більшому шоці була я. Я відскочила від неї, і мене просто знесло зі сцени. Це був мій перший досвід з дівчиною. А потім все пішло як по маслу", - з посмішкою згадує артистка.

Анастасія вспоминила про перший поцілунок з дівчиною, якій опинилася Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/anastasia_domination)

Дівчата стали дуже близькі, почали тісно спілкуватися і навіть познайомилися з сім'ями одна одної. Даша опікала колегу і підтримувала у всьому.

"Мені здавалося, що таких стосунків не може бути. Як вона мене прийняла і як у нас відбувалося спілкування, стосунки... І той рік, коли ми були без третьої учасниці, це був ідеальний рік. Я з її боку відчувала підтримку, турботу. Вона мене познайомила з батьками, їздила до моєї бабусі. У нас була якась хімія, любов, взаємопідтримка, взаємодопомога, кращий друг, рідна душа", - емоційно заявила DJ NANA.

Але потім Даша стала головною зіркою в гурті, а Анастасії довелося відійти на другий план. Дівчина довго думала, хто ж був ініціатором такої розстановки в колективі.

Дует незабаром перетворився на тріо - до Даші і Насті приєдналася Юлія Бричковська (instagram.com/da_astafieva)

"Юра не сам придумав, що рідна моя душа хоче стояти посередині, а я повинна піти назад. Це трішечки подвійна гра. Юра з'їжджав, що це Даша, а Даша – що це Юра", - розповіла про розлад у колективі Кумейко.

Більш того, дівчина не раз просила продюсера зробити загальні збори для всіх учасників колективу, але Юрій зустрічався з артистками окремо і багато питаннь і побажань Анастасії залишав без уваги.

Після закінчення контракту він відверто поговорив з Анастасією і не надто прагнув продовжувати співпраця.

"У якийсь момент я прийшла в офіс і отримала на руки свої документи. Це відбулося до Нового року. Якщо чесно, я розраховувала, що ще відпрацюю коропративи. Це максимально боляче і неприємно", - згадала DJ NANA.

Анастасія Кумейко чесно розповіла про зв'язки з Дашею Астаф'євою

Нагадаємо, що раніше Даша Астаф'єва розбурхала мережу фото топлес.

До речі, Даша Астаф'єва оригінально презентувала свою лінію одягу.