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У піджаку на голе тіло: Барбара Палвін захопила мережу розкішним тілом

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Вівторок 24 серпня 2021 21:21
У піджаку на голе тіло: Барбара Палвін захопила мережу розкішним тілом Барбара Палвін (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)
Автор: RBC.UA

Барбара Палвін показала новий образ, який їй створили для зйомки в рекламній кампанії Armani Beauty.

Фото, яке модель опублікувала у своєму блозі, викликало море яскравих реакцій.

Барбара позує в чорному класичному піджаку, одягнутому прямо на голе тіло. 27-річна уУгорська супермодель виглядає сексуально і стильно. І макіяж тільки підкреслив це. Дівчині зробили легкі коричневі smoky, брови фарбували натуральним олівцем, а губи - яскраво-червоною помадою. Волосся Палвін завили легкими хвилями.

У мережі піднялася хвиля обговорень, яка красива Барбара. Фанати відзначили, що їй дуже до лиця образ жінки-вамп. До слова, в звичайному житті модель любить одягатися простіше, а також намагається обходитися без косметики.

У піджаку на голе тіло: Барбара Палвін захопила мережу розкішним тіломБарбара Палвін (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Нагадаємо, нещодавно Барбара продемонструвала, який піджак потрібно купити для майбутнього осіннього сезону.

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