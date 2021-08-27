У пікантному ліфі і з чупа-чупсом у роті: Дорофєєва подражнила мережу грайливими відео
Надя Дорофєєва полюбилася шанувальникам не тільки завдяки зовнішності і таланту, але і відкритості, а також безпосередності. Співачка виглядає однаково переконливо гармонійно як в образі фатальної спокусниці, так і милою пустотливий німфетки.
На свіжому відео з Instagram Надя постала в амплуа кокетливої красуні, що пустує і фліртує на камеру.
Співачка кокетує на камеру, позуючи в пікантному ліфі від розвого бікіні, світлих джинса-варенках і з чупа-чупсом у роті. Зірка хвалиться освіжаючим lollipop-макіяжем в рожевих тонах з акцентом на очі. Вона зробила тредовий мейкап з "ширяючими" стрклкамі ( floating eyeliner) - підведенням на манер балетного гриму, з їх допомогою око стає розкритим.
Вологий блиск ля губ і помада максимально природного відтінку підкреслили природність Наді. Ідеально виконаний стробінг дозволив надати рисам обличчя витонченість і додати здорове сяйво шкірі.
Шанувальник прийшли в повний захват і від макіяжу зірка, і від її фігури, від чарівності з харизмою.
- Ти шикарна
- Богиня
- Надя лялечка
- Яка ти крута
- Яка грайлива
- Квіточка
- Ти шикарна, така харизматична
- Прекрасна, красива і спокуслива
- Тобі так личить цей купальник
- Відьма просто! Сліпучої краси
Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва в апельсиновому яскравому бікіні розповіла про особисті досягнення, які змусили її пишатися собою, і захопила стрункими формами.