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У пікантному ліфі і з чупа-чупсом у роті: Дорофєєва подражнила мережу грайливими відео

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П'ятниця 27 серпня 2021 15:37
У пікантному ліфі і з чупа-чупсом у роті: Дорофєєва подражнила мережу грайливими відео Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Styler

Надя Дорофєєва полюбилася шанувальникам не тільки завдяки зовнішності і таланту, але і відкритості, а також безпосередності. Співачка виглядає однаково переконливо гармонійно як в образі фатальної спокусниці, так і милою пустотливий німфетки.

На свіжому відео з Instagram Надя постала в амплуа кокетливої красуні, що пустує і фліртує на камеру.

Співачка кокетує на камеру, позуючи в пікантному ліфі від розвого бікіні, світлих джинса-варенках і з чупа-чупсом у роті. Зірка хвалиться освіжаючим lollipop-макіяжем в рожевих тонах з акцентом на очі. Вона зробила тредовий мейкап з "ширяючими" стрклкамі ( floating eyeliner) - підведенням на манер балетного гриму, з їх допомогою око стає розкритим.

Вологий блиск ля губ і помада максимально природного відтінку підкреслили природність Наді. Ідеально виконаний стробінг дозволив надати рисам обличчя витонченість і додати здорове сяйво шкірі.

Шанувальник прийшли в повний захват і від макіяжу зірка, і від її фігури, від чарівності з харизмою.

  • Ти шикарна
  • Богиня
  • Надя лялечка
  • Яка ти крута
  • Яка грайлива
  • Квіточка
  • Ти шикарна, така харизматична
  • Прекрасна, красива і спокуслива
  • Тобі так личить цей купальник
  • Відьма просто! Сліпучої краси

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва в апельсиновому яскравому бікіні розповіла про особисті досягнення, які змусили її пишатися собою, і захопила стрункими формами.

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Надя Дорофеєва
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