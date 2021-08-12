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Пікнік на узбіччі: Леся Нікітюк у бікіні показала свій сніданок на Мадейрі

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Мадейра, Португалія, Четвер 12 серпня 2021 11:34
Пікнік на узбіччі: Леся Нікітюк у бікіні показала свій сніданок на Мадейрі Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Марина Настевич

Українська телеведуча Леся Нікітюк відпочиває на португальському острові Мадейра, де вже встигла похвалитися спекотними кадрами у відвертому бікіні. Як жартома зазначила зірка, вона вирушила туди у надії зустріти знаменитого футболіста Кріштіану Роналду, який родом з Мадейри. Ну а поки вона гуляє по мальовничих вуличках і насолоджується місцевою їжею.

У своєму Instagram Леді Ле показала яскраві фото сніданку, який вона влаштувала в дещо незвичайному місці.

На знімках видно, що ведуча постелила рушник і розклала фрукти на тарілочках прямо на узбіччі дороги, що проходить уздовж океану. Свій імпровізований пікнік вона доповнила букетом квітів, також на "столі" стоїть пляшка і два келихи.

При цьому сама Нікітюк позувала в чорному бікіні і крислатому солом'яному капелюсі.

"Всяке було на Мадейрі.... Але щоб дівчина на узбіччі, жерла манго руками голими. Такого місцеві старожили не пригадають", - з притаманним їй гумором підписала фото Леся.

Пікнік на узбіччі: Леся Нікітюк у бікіні показала свій сніданок на МадейріПікнік на узбіччі: Леся Нікітюк у бікіні показала свій сніданок на Мадейрі

Леся Нікітюк у купальнику влаштувала пікнік на узбіччі дороги (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Фолловери прийшли в захват від ідеї Нікітюк, а також почали захоплюватися її фігурою і купальником.

  • Португальські бюджетники…
  • Наша прекрасна Леся! Любимо Вас
  • Яке класне все ж у Лесі почуття гумору
  • Красива галявина
  • О Божечки!! Що ж так сліпить красою то такою
  • Класна Леся! Класний капелюшок!
  • Пікнік по-українськи!
  • Гарний купальник!
  • Шикарно виглядаєте!
  • Купальник вогонь
  • Ось це я розумію, креативній і позитивній людині ніколи і нічого не завадить кайфануть по повній і навіть на узбіччі
  • А купальники кожен раз все бомбічніше!
  • Яка модна мадам вийшла
  • Купальник і фігура супер!

Також зірка показала і інші барвисті кадри - вона погуляла по мальовничому місту Фуншал і поласувала морепродуктами в ресторані. Для променаду Леся вибрала стильний і зручний наряд рожевого кольору - шорти і кроп-топ, а зверху укорочений жакет.

Пікнік на узбіччі: Леся Нікітюк у бікіні показала свій сніданок на МадейріПікнік на узбіччі: Леся Нікітюк у бікіні показала свій сніданок на МадейріПікнік на узбіччі: Леся Нікітюк у бікіні показала свій сніданок на МадейріПікнік на узбіччі: Леся Нікітюк у бікіні показала свій сніданок на Мадейрі

Леся Нікітюк зачарувала яскравими кадрами з відпочинку в Португалії (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Кращі моменти дня", - написала ведуча.

Раніше ми писали, що Леся Нікітюк у супер відвертому бікіні засвітила груди під час відпочинку в Португалії.

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Леся Нікітюк
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