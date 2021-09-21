Пістолет-розпилювач і яблуко: Тіна Кароль здивувала вмістом своєї сумочки
Українська поп-діва Тіна Кароль зважилася показати всім вміст своєї сумочки, серед якого виявився фрукт з її саду, косметика, прикраси і звичайно ж техніка.
Співачка продемонструвала всі предмети і розповіла про них в інтерв'ю Vogue.
Так, на початку зірка дістала з сумки відразу два телефони. Як зазначила Тіна, вона більше не користується блокнотами або книгами, адже все це є в її аксесуарах.
"Я давно перестала записувати на папірцях. Навчилася в нотатках все оформляти, таблиці створювати, тому що сьогодні сучасна ділова бізнес-вумен не може по-іншому", – сказала Кароль.
Далі артистка дістала яблуко. За її словами, вона зірвала фрукт у своєму саду.
"Знайти саме цей сорт "Слава переможцю" було складно. А яблуко - це головний інгредієнт в моїй сумці", - зізналася з посмішкою зірка.
Далі виконавиця стала показувати предмети, в тому порядку, з якого починала б день. За її словами, спочатку вона робить макіяж, який наносить прямо в дорозі.
Тіна Кароль показала, що носить в сумочці (скріншот з відео)
Так, Тіна дістала з сумочки світловідбиваючий крем, завдяки якому може сяяти і виглядати, нібито тільки повернулася з відпустки.
Після цього співачка дістала розпилювач тону для обличчя, через який її часто зупиняють на прикордонному контролі. "Це пістолет для мейка, розпилювач тону. Він зручний тим, що є зарядка, можна брати в подорожі з собою завжди", – поділилася Кароль і показала, як ним користуватися.
Також зірка показала бальзам для губ і нюдову помаду, також в її сумці знайшлися гель для брів, масло для нігтів і сухі духи. Звичайно, не обійшлося і без фірмової червоної помади - для особливого випадку або заходу.
А ще у артистки чимало сережок. Як каже Тіна, це "на всі випадки життя".
"В інших сумочках у мене ще є різні іграшки, які мені дарував син, листівки. Але я показувати їх не буду. Нехай це залишиться моїм особистим", - додала Кароль.
Тіна Кароль показала, що носить в сумочці (скріншот з відео)
Нагадаємо, раніше Тіна Кароль в облягаючому комбінезоні вразила гнучкістю кішки і показала, як робить асану з йоги.