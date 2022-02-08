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Піт Девідсон публічно назвав Кім Кардашьян своєю "дівчиною"

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Вівторок 08 лютого 2022 13:43
Піт Девідсон публічно назвав Кім Кардашьян своєю "дівчиною" Гуморист Піт Девідсон зізнався, що проводить вільний час з друзями або коханою (фото: Getty)
Автор: Сергій Кулик

Актор і комік Піт Девідсон вперше розповів про стосунки з телезіркою Кім Кардашьян, колишньою дружиною репера Каньє Уеста.

Днями актор поділився про життя в центрі уваги з People.

28-річний гуморист вперше публічно назвав 41-річну Кардашьян своєю "дівчиною". і розповів що його будні майже повністю складаються з роз'їздів по знімальних майданчиках.

"Насправді у мене немає ні Instagram, ні Twitter, ні чогось подібного. Так що велика частина мого повсякденного життя - це сідати в машини і з'являтися на знімальному майданчику", - поділився Девідсон.

"Або, якщо я вільний, я просто тусуюся зі своїми друзями або відпочиваю зі своєю дівчиною. Так що я мало чого роблю", - продовжив він, маючи на увазі Кардашьян.

У лютому 2021 року підприємниця Кім Кардашьян подала на розлучення з Каньє Уестом. У листопаді Кардашьян і Девідсона помітили як вони тримаються за руки в парку розваг в штаті Південна Кароліна. Актор також зводив знаменитість на вечерю в один з ресторанів Стейтен-Айленда і познайомив з мамою.

Каньє Уесту такий стан справ не сподобалося і він став погрожувати Піту, і навіть розпустив слух про те, що Девідсон хворий на СНІД. Після погроз Уеста коміку довелося найняти додаткову охорону

Раніше ми писали про те, що Каньє Уест назвав роман Кім Кардашьян з молодим актором "фейком"

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Кім Кардашян Канье Уэст
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