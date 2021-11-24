Харчуватися правильно - недорого: Леся Нікітюк розповіла про свій раціон

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк може похвалитися стрункою і підтягнутою фігурою, яку вона із задоволенням демонструє в ефектних нарядах і купальниках. Підтримувати форму їй допомагає правильне харчування, якого зірка дотримується вже кілька років.

В інтерв'ю журналу "Добрі поради" Леді Ле розповіла, які продукти входять в її раціон і де вона їх бере, а також розвіяла міф про дорожнечу здорового харчування.

Зараз Нікітюк не вживає свинину, телятину, картоплю, рис, макарони, хліб, булки, печиво і торти. При цьому артистка зазначила, що у неї завжди в холодильнику є свіжі овочі, які привозить з Хмельницького від мами.

"Якщо є можливість, то купую курку, качку, яйця у знайомих, які самі вирощують птицю. Мені недорого харчуватися правильно. Головне - відмовитися від шкідливої їжі. Якщо ви хочете перебити голод, можна з'їсти протеїновий батончик або випити протеїновий коктейль, згризти яблуко або моркву", - розповіла Леся.

Крім того, ведуча пояснила, звідки міг взятися міф про дорожнечу здорового харчування. Зірка додала, що при необхідності готова була б витрачати і більше грошей заради здоров'я.

"Здорове харчування - це коли в раціоні є білки, вуглеводи, клітковина. Тобто, овочі, риба, м'ясо, крупи. Не обов'язково постійно напихати себе морепродуктами - звичайно, це буде дорого. Але тут вже хто що любить. Якщо мені скажуть, що потрібно їсти морепродукти і устриці три рази на день, то я не буду сперечатися і говорити, що це для мене дорого, а буду заробляти, щоб харчуватися так, як порекомендував лікар", - зазначила Нікітюк.

Леся Нікітюк дала поради, як харчуватися правильно і недорого (фото: instagram.com/lesia_nikituk)