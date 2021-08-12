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У піжамі і без макіяжу: 45-річна Різ Уізерспун показав чесне фото з реального життя

Новость на русском →
США, Четвер 12 серпня 2021 22:34
У піжамі і без макіяжу: 45-річна Різ Уізерспун показав чесне фото з реального життя Різ Уізерспун (фото: instagram.com/reesewitherspoon)
Автор: RBC.UA

Різ Уізерспун відома своєю красою: голлівудська блондинка, яка в цьому році відзначила своє 45-річчя, виглядає як завжди молодо і свіжо. Правда, такою ми її бачимо на фото з заходів, коли над образом зірки попрацювали візажисти і перукарі...

А ось як вона виглядає в реальності, актриса вирішила продемонструвати фоловерам свого блога кілька годин тому.

Різ запостила знімок з реального життя з мінімумом обробки. На ньому зірка "Блондинки в законі" позує в картатій піжамі рожевого кольору, з розпущеним волоссям і практично без макіяжу. Фото зроблено крупним планом, а тому обличчя Різ можна добре розглянути. З першого погляду в очі кидається пружна шкіра, яка буквально світиться красою і молодістю. В руках Різ тримає чашечку чаю з життєствердним написом. Така мила картина викликала справжній ажіотаж вреди її фанатів. Шанувальники пишуть, що Різ виглядає просто чудово і підняла їм настрій.

У піжамі і без макіяжу: 45-річна Різ Уізерспун показав чесне фото з реального життяРіз Уізерспун на фото без макіяжу (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Нагадаємо, нещодавно 21-річна дочка Різ Уізерспун стала однією з найбільш обговорюваних зірок мережі. Дівчина знайшла собі хлопця, який неймовірно схожий на її батька-екс-чоловіка Різ, Райана Філліппа. Шанувальники дуже здивовані, оскільки сама вона - копія мами.

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