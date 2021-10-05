Плакала і благала залишитися: Даша Квіткова розповіла, як чоловік залишив її одну з дитиною

Відома українська блогерка Даша Квіткова здивувала зізнанням про те, що перший місяць після народження їх з Микитою Добриніним сина Лева був дуже важким - адже чоловік залишив її одну з дитиною, хоча вона і просила не робити цього.

Нагадаємо, що малюк з'явився на світ 13 липня - і майже відразу Добринін був змушений виїхати у відрядження на три тижні, на зйомки свого тревел-шоу. Квіткова просила його не їхати, але ведучий хотів закінчити розпочате.

"Я благала залишитися. Я і плакала, і записувала відео, що якщо ти ще раз "поїдеш і залишиш мене одну..." тому що було правда важко. Я три тижні була практично сама і я прям зі сльозами на очах прокидалася вночі", - зізналася Даша.

При цьому пара вирішила не користуватися послугами няні. Квітковій іноді допомагає її мама. Микита ж заявив, що не буде сидіти в декреті, так як йому вдається поєднувати і сім'ю і роботу.

"Я не хотів йти в декрет, я навіть не уявляю, як можна зупинити просто всю роботу і бути тільки вдома. Тим більше, що у нас виходить все це якось поєднувати. Чому б і ні?", - сказав Добринін.

Також телеведучий додав, що він підтримує абсолютну рівноправність в сім'ї і переконаний, що виховувати дітей повинні не тільки мами.

"Тато повинен займатися сім'єю, а не розповідати: "Вибачте, я з восьми до шести на роботі, а далі мене не хвилює", - резюмував шоумен.

Микита розповів, що у своїй родині він відповідальний за зміну підгузників. Також він завжди намагається побути з малюком, щоб мама могла поспати. А Даша додала, що у чоловіка навіть є щоденний ритуал - вечірні купання разом з сином. Сам Добринін називає це "чоловічою компанією" і порівнює водні процедури з первістком з походом в лазню.

Даша Квіткова і Микита Добринін обожнюють синочка Лева (фото: instagram.com/kvittkova)

До слова, теми образи на чоловіка Квіткова торкнулася і в своєму Instagram, відповідаючи на питання підписників. Блогерка зізналася, що в перший місяць життя сина вона сильно образилася на чоловіка - знову-таки через його від'їзд в такий важливий для їх сім'ї і непростий період. Але зараз між ними все добре.

"Так сталося, що у Микити випали дати зйомок тревел-проекту на перший місяць життя нашого сина. Я записувала відео в сльозах, говорила про те, що так нечесно. Поки Микита не став повноцінно допомагати, не посунув роботу - образа дуже з'їдала. Ми дуже довго її мусолили, промовляли і вирішували. Зараз образи немає, тому що ми закрили всі питання, пов'язані з цією темою", – зазначила Даша.

Даша Квіткова зізналася в образі на чоловіка (фото: instagram.com/kvittkova)