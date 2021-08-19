Без пластики і тонн косметики: Кім Кардашьян показала, як виглядала в студентські роки

Кім Кардашьян - всесвітньо відома теле- та інстадіва, яку ми звикли бачити завжди "при параді". Багатошаровий макіяж, якому зірка навчила всіх шанувальників, бездоганні вбрання від кращих дізйанеров, а також старання пластичних хірургів довели зовнішність Кім до досконалості.

Тим цікавіше дізнатися, якою була Кім в юні роки. Цю інформацію вона зовсім не приховує, а охоче ділитися нею зі своїми шанувальниками.

Кім поділилася з фоловерами милим фото зі своєю старшою сестрою Кортні. Вони позують в чорних топах, з розпущеним волоссям і легким макіяжем. Сестри зібралися на студентську вечірку.

Кім Кардашян з Кортні (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Студентські роки, дитинко!!! Університет Арізони поодинці не дозволив мені перетворитися на дику тусовщицю. Я пам'ятаю, як відвідувала Корт в кампусі і була її водієм. Я так ненавиділа всі ці дикі вечірки, що залишалася вдома і ніколи не хотіла пити або тусуватися. НІКОЛИ... Так що спасибі, U of A. Я ніколи не була там студенткою, але ви сформували моє життя більше, ніж ви думаєте", - написала зірка.

Шанувальники залишилися в захваті від природної краси обох дівчат. Особливо від того, що Кортні зовсім не змінилася. "Кортні абсолютно не змінилася", "Вау, Кортні реально завжди виглядає однаково", "Кортні не змінилася ні на грам", "Хотілося б мені сказати те ж саме про Кім", - пишуть фанати. Тим не менш, багато хто відзначив, що Кім гарна в будь-якому вигляді.