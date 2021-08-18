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Сукня в білизняному стилі і сандалі: Ірина Шейк демонструє стильний стрітстайл-образ

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Каліфорнія, Середа 18 серпня 2021 21:21
Сукня в білизняному стилі і сандалі: Ірина Шейк демонструє стильний стрітстайл-образ Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Автор: RBC.UA

Ірина Шейк відновила свої прогулянки вулицями Нью-Йорка, а також - свою постійну рубрику надихаючих луків. 35-річна модель вибрала для виходу шовкову сукню в білизняному стилі, а тому виглядала по-справжньому шикарно.

Фото молодої мами обговорюють шанувальники по всьому світу.

Ірина Шейк тільки недавно повернулася з Ібіци, де відпочивала в компанії друзів з фешн-індустрії, включаючи креативного директора Burberry Рікардо Тіші. Мабуть, модель отримала в подарунок від метра чергове творіння або ж вирішила проявити свою любов - вона одягла бежевого відтінку плаття-комбінацію, суцільно покрите принтом з емблемою цього відомого бренду. Ніжне плаття максі вона доповнила грубуватими сандалями на низькому ходу, що тільки додало луку родзинку.

У комплекті до образу йшли сонцезахисні окуляри і маска, а також сумочка на великому золотистому ланцюжку. Також Шейк тримала в руках об'ємну синю з помаранчевими деталями сумку, яка різко вибивалася з образу. Скоріше за все, в неї вона склала речі дочки Леї.

Досить вільне плаття - ідеальний образ для прогулянок, особливо якщо носити його з комфортним взуттям. Так що беремо аутфіт до уваги. У прохолодну погоду до вбрання відмінно підійде кардиган або жакет.

Сукня в білизняному стилі і сандалі: Ірина Шейк демонструє стильний стрітстайл-образСукня в білизняному стилі і сандалі: Ірина Шейк демонструє стильний стрітстайл-образСукня в білизняному стилі і сандалі: Ірина Шейк демонструє стильний стрітстайл-образІрина в новому образі (фото: скрін instagram.com/grazia_ru)

Також раніше колишня дружина передбачуваного нового бойфренда Ірини Шейк - Кім Кардашьян зізналася, що знищило її самооцінку.

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