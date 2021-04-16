ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Сукня-майка і об'ємний жакет: Анджеліна Джолі в образі total black вирушила на шопінг

Новость на русском → Голлівуд, П'ятниця 16 квітня 2021 22:32
Сукня-майка і об'ємний жакет: Анджеліна Джолі в образі total black вирушила на шопінг Анджеліна Джолі (фото: instagram.com/ralphandrusso)
Автор: Lite

Анджеліна Джолі з 12-річною дочкою Вів'єн часто попадається на очі папараці. Мама і дочка, як справжні подруги, ходять разом по магазинах, бутіках і ресторанах. Цього разу парочка була помічена в Голлівуді.

Для шопінгу Анджеліна підібрала образ total black, який зробив її струнку фігуру більш виразною.

Анджеліна Джолі ніколи не вважалася іконою стилю. Але екс-дружина Бреда Пітта, якій у минулому році виповнилося 45, обожнює незвичайні вбрання. Актриса не відмовляє собі в сукнях максі з розкішним декором або пишних спідницях з запахом навіть під час звичайної прогулянки. Новий образ вона зробила бунтарським і виразним, згадавши юні роки і свою любов до чорного відтінку.

Сукня-майка і об'ємний жакет: Анджеліна Джолі в образі total black вирушила на шопінгАнджеліна Джолі і Вів'єн (фото: скрін instagram.com/spletnik_ru)

Актриса одягла сукню-майку вільного крою, яку доповнила об'ємним чорним жакетом. На ноги зірка взула капці на плоскій підошві. Анджеліна не робила макіяж, закривши обличчя захисною маскою, а волосся залишила розпущеним. Голлівудська діва йшла по вулиці, в одній руці тримаючи пакет з обновками, а другою обіймаючи свою дочку.

Дівчинка, яка, за чутками, мріє про зміну статі слідом за старшою сестрою Шайло, обрала вбрання в дусі всіх підлітків. Чорні шорти, біла футболка і кеди - універсальний варіант, поки маля не визначилася з гендерними уподобаннями.

Нагадаємо, раніше актриса звинуватила екс-чоловіка Бреда Пітта у домашньому насильстві. За чутками, актор неймовірно засмучений через таку заяву.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Анджеліна Джолі Брэд Питт актриса мода дочь
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Кличко розповів, коли в Києві повністю зникнуть маршрутки: "можемо витіснити"
Кличко розповів, коли в Києві повністю зникнуть маршрутки: "можемо витіснити"