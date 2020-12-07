Плювок в обличчя Єлизаветі II з її лицарями: Меган Макрл і принц Гаррі обійшли королеву

Меган Маркл і принц Гаррі вирішили обійти королеву Єлизавету II. Хоча королівська пара і відмовилася від обов'язків, вони формально зберегли свої титули. Це дозволило їм заснувати нагороди, альтернативні тим, які вручає Єлизавета II своїм підданим.

Так, згідно з повідомленням The Sun, фонд Archewell, заснований герцогами Сассекськими, буде щорічно вручати нагороди тим, хто їх заслуговує - людям, благодійним фондам та компаніям.

Причому діяльність, що буде заохочуватися, перетинається з тією, за яку нагороджує Єлизавета II. Це благодійність, освіта, наука, література, расова справедливість, гендерна рівність, захист навколишнього середовища, розширення прав і можливостей молоді, здоров'я та психічне здоров'я.

Відомо, що Єлизавета II традиційно заохочує британців за досягнення. Британська королева вручає звання лицарів і Ордена Британської імперії різних ступенів за особливі заслуги.

Єлизавета II присвячує в лицарі ветерана Тома Мура, який зібрав мільйони на користь медпрацівників (фото: Getty Images)

Список лауреатів королівських нагород публікується двічі на рік - напередодні Нового року і в червні, коли офіційно святкується день народження королеви.

Нагадаємо, що Меган Маркл нещодавно зізналася, що у неї стався викидень. Дружина принца Гаррі втратила другу дитину одразу після переїзду в США. Пара живе в Лос-Анджелесі з весни 2020 року.

Пізніше в мережу злили "вагітні" фото Меган Маркл.