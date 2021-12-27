ru ua
Пн, 27 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Погані події можуть зруйнувати почуття: Астаф'єва зробила заяву про розрив з нареченим і назвала причину

Новость на русском →
Понеділок 27 грудня 2021 11:38
Погані події можуть зруйнувати почуття: Астаф'єва зробила заяву про розрив з нареченим і назвала причину Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)
Автор: Styler

У жовтні Даша Астаф'єва шокувала шанувальників заявою про те, що розлучилася зі своїм нареченим, бізнесменом Артемом Кімом після 6 років стосунків. Пара пройшла чимало випробувань разом, планувала весілля, але щось пішло не так.

В інтерв'ю для програми "Світське життя" зірка розповіла, що її цивільний шлюб впав і зізналася, як живе після розрив з коханим.

Так, Даша зізналася, що багаторічний роман з Кімом став для неї "повчальною і хорошою історією".

Погані події можуть зруйнувати почуття: Астаф'єва зробила заяву про розрив з нареченим і назвала причину

Даша Астаф'єва і Артем Кім були разом 6 років (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Це єдиний зв'язок, після якого я залишилася в хороших відносинах. Як з'ясувалося, ми більше друзі, ніж люди, які люблять один одного. Це любов, але це інша любов. Ми не зовсім готові до продовження сімейних відносин. На жаль, іноді якісь погані події можуть зруйнувати і почуття і те, що будувалося роками", — пояснила Астаф'єва.

Не секрет, що співачка пережила з коханим і його арешт, і суди, і заведену на чоловіка кримінальну справу, через яку він став невиїзним з країни. За словами Даші, суди над Артемом досі тривають. Цей факт став не останнім, що вплинув на розрив пари.

"Ми вичерпали той ресурс почуттів, і боротьби, і всього, що повинно було піти на будівництво сім'ї, і на все добре і хороше. Багато було випробувань, багато втручань чужих людей. Це дуже складно, коли проблеми сильніші, на жаль, ніж стосунки", — зізналася артистка.

Погані події можуть зруйнувати почуття: Астаф'єва зробила заяву про розрив з нареченим і назвала причину

Даша і Артем залишилися друзями після розриву (фото: instagram.com/da_astafieva)

У період відносин, пара жила разом в заміському будинку Кіма, але після того, як молоді люди розійшлися, Даша повернулася в свою київську холостяцьку квартиру. Проте, вона не відчуває себе самотньою і зараз живе для себе.

"Чесно кажучи, я не знаю, як це буде по відношенню до Артема, але мені дуже добре зараз самій. Я ніколи не думала про себе так, як зараз. Звичайно, друзі завжди намагаються когось мені посватати: "Ой, а у нас такий кум самотній". Але я зараз хочу трохи прийти в себе", - заявила Астаф'єва.

Також занудьгувати Даші не дають її улюблені собаки породи акіта-іну. Песиків молоді люди заводили разом, але Артем залишив вихованців Даші, адже дівчина прикипіла до них всією душею.

Вона витрачає на прогулянки з улюбленцями 2 години вранці і 2 години ввечері, а з хвостатими їй допомагає справжня собача няня.

Нагадаємо, що раніше Даша Астаф'єва розповіла, як складаються її стосунки з чоловіками і за що вони її засуджували. Також вона перерахувала, що допомагає їй тримати себе у формі і зробила зізнання про свої недоліки.

Читайте LITE в Google News
Даша Астаф'єва
Україна має талант: яскраві моменти
Україна має талант: яскраві моменти
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Явні ознаки, що вас "розводить" лікар: названі марні призначення і "фуфломіцини"
Явні ознаки, що вас "розводить" лікар: названі марні призначення і "фуфломіцини"