Як і раніше ідеал: 45-річний Девід Бекхем захопив сталевим торсом на гарячому фото

Девід Бекхем обожнює вести свій блог в мережі Instagram. Тут він у подробицях розповідає про свої нові проекти та досягнення, ділиться милими сімейними фото або стильними образами. А ще він завжди не проти мотивувати шанувальників, запостивши фото з тренувань або ж після них. Нове з них в черговий раз розбурхало мережу.

Девід на новому фото (фото: instagram.com/davidbeckham)

Девід позує в спортивних укорочених брюках і кросівках, продемонструвавши свій голий торс. Залізні м'язи преса і рук стали головною прикрасою кадру, який він підписав вельми грайливо. Чоловік Вікторії зізнався, що терпіти не може віджимання на трицепс. Звичайно, дивлячись на бездоганну фігуру 45-річного бізнесмена і екс-футболіста, в це віриться насилу. Шанувальники почали писати свої захоплені коментарі, роблячи упор на неабияку фізичну форму Девіда.

"Це вогонь", "Красивий чоловік", "О Боги", "Чудово", "Ідеал", "Це нереально", "Найкращий у світі чоловік", "Класне тіло", - не вгамовуються фанати і фанатки.

Раніше ми писали, що своєю відмінною фізичною підготовкою порадувала і 46-річна Вікторія Бекхем. Багатодітна мама в черговий раз показала свій шпагат, цбого разу примірявши піжаму.