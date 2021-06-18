Як і раніше найкрасивіша: Сальма Хайек в розкішній сукні підкорила фігурою

Сальма Хайек оголосила фанатам про щасливу подію для кожного артиста - вона удостоїлася зірки на голлівудській "Алеї Слави".

Сальма позує у вишуканій вечірній сукні, доповненій значним декольте, хутряною накидкою і діамантами. На бездоганному обличчі Хайек написані непідробні емоції.

"Сьогодні я поєдную зображення #tbt з дуже свіжими новинами, тому що це зображення показує, наскільки я була здивована і щаслива кілька хвилин тому, коли моя команда показала мені оголошення про те, що я отримую зірку на голлівудській "Алеї слави"! Спасибі фанатам за їх підтримку протягом багатьох років", - доповнила вона фото розгорнутим підписом.

Сальма Хайєк на архівному фото (фото: instagram.com/salmahayek)

Фанати висловили щиру радість і визнали, що Сальма Хайек гідна своєї зірки на знаменитій алеї. А також відзначили, як чудово виглядала вона у своєму вечірньому образі.

Нагадаємо, Сальма Хайєк почала акторську кар'єру в 23 роки. За цей період актриса знялася в більш ніж 30 фільмах. У 2003-му році вона стала першою мексиканкою, яка була номінована на премію "Оскар" за кращу жіночу роль.