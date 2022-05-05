ru ua
Чт, 05 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Перемогли нацистів, переможемо й рашистів: слухайте сильну патріотичну пісню Victoria

Новость на русском →
Четвер 05 травня 2022 17:08
Перемогли нацистів, переможемо й рашистів: слухайте сильну патріотичну пісню Victoria Віктор Винник (кадр з відео)
Автор: Lite

Віктор Винник та гурт МЕРІ показали відео на пісню Victoria, яка була написана ще у 2014 році, але зараз набула нових сенсів.

Реліз кліпу відбувся напередодні Дня пам’яті та примирення й дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, у якій Україна постраждала чи не найбільше.

"Здавалося, у XXI сторіччі війна у Європі неможлива, та дата 24.02.2022 перекреслила ці сподівання. Російська Федерація розпочала нову активну фазу окупаційної війни проти України", - коментує Винник.

Уже понад два місяці український народ героїчно боронить свою землю від загарбників.

Разом зі збройним опором повстав й опір культурний. Українські виконавці створили вже сотні пісень на тему цієї війни.

"Victoria - це Перемога, і ми неодмінно відстоїмо свою Незалежність у цій війні. Перемогли нацистів, переможемо й рашистів. Слава Україні! Смерть ворогам!" - каже музикант.

Зауважимо, що днем раніше ще один популярний гурт Цвіт Кульбаби презентував патріотичну пісню, присвячену дітям і сім'ям, які загинули у війні за незалежність.

"24 лютого, коли українські діти бачили кольорові сни, в їхнє життя увірвалась безжалісна війна. Ніхто і не очікував, що це буде геноцид українського народу. Багато людей змушені були покинути свої домівки в пошуках прихистку. Ті, хто не встиг, залишилися в заручниках: їх катували, гвалтували та безжалісно знущались. При спробі втекти їх було розстріляно, тисячі невинних сімей, дітей було вбито російським солдатом. Буча, Ірпінь Гостомель, Маріуполь, Краматорськ та інші міста і села завжди будуть в наших серцях! Перемога прийде ціною життя! Україна була, є і буде вільною та незалежною державою!" - коментують учасники гурту.

Раніше ми писали, що Винник і МЕРІ випустили довгоочікуваний альбом "Так, я з України", до якого увійшли патріотичні пісні львівської команди.

Читайте LITE в Google News
STYLER
Євген Карась розповів, коли закінчиться війна: "в серпні попаримо ніжки у Севастополі"
Євген Карась розповів, коли закінчиться війна: "в серпні попаримо ніжки у Севастополі"