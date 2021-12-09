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Переможець Х-Фактора презентував свою "Параною": це особистий маніфест (відео та фото)

Новость на русском →
Четвер 09 грудня 2021 22:50
Переможець Х-Фактора презентував свою "Параною": це особистий маніфест (відео та фото) Фото: співак Міша Панчишин (instagram.com/yanptashkin)
Автор: Володимир Костирін

Переможець 8 сезону популярного талант-шоу Х-Фактор PTASHKIN (Міша Панчишин) презентував нову пісню - експериментальний трек "Параноя", в якому підняв тему проблематики стосунків, з їх конфліктами та примиреннями, маніпуляціями й образами.

Пісня, що вийшла на YouTube-каналі співака, стрімко набирає десятки тисяч переглядів.

Артист зізнається, що твір став особистим маніфестом. Його "послання" - не потрібно грати в почуття і ревнувати, вигадувати проблеми і в параноїдальній формі про них переживати.

""Параноя" відображає мою життєву позицію на даний момент і, сподіваюся, вона знайде відгук у ваших серцях", - говорить Панчишин.

Переможець Х-Фактора презентував свою &quot;Параною&quot;: це особистий маніфест (відео та фото)Переможець Х-Фактора презентував свою &quot;Параною&quot;: це особистий маніфест (відео та фото)

Артист PTASHKIN (Міша Панчишин) випустив новий трек "Параноя" (фото: instagram.com/yanptashkin)

Зауважимо, що Михайло повернувся до музики після дворічної перерви, під час якої він будував свою звукозаписну студію і був зосереджений на стосунках. Нинішній трек - другий за останні місяці після камбека.

Відео: PTASHKIN презентував нову пісню "Параноя"

"Я думаю, всі проходять через такі нездорові стосунки, коли не вистачає життєвого досвіду, щоб вибудувати справді добрі відносини без емоційних гойдалок. У пісні я говорю про те, що люблю і хочу бути поруч із людиною, але втомився від маніпуляцій та невизначеності", - розповів PTASHKIN.

Переможець Х-Фактора презентував свою &quot;Параною&quot;: це особистий маніфест (відео та фото)Переможець Х-Фактора презентував свою &quot;Параною&quot;: це особистий маніфест (відео та фото)

PTASHKIN (Міша Панчишин) випустив трек-маніфест "Параноя" (фото: instagram.com/yanptashkin)

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