Переможниця Холостяк-9 зробила несподівані зізнання: підчепила офігенного мужика

Даша Квіткова чесно розповіла про стосунки з чоловіком

Микита Добринін і його дружина, переможниця Холостяк 9 Даша Квіткова з разу в раз доводять шанувальникам на своєму прикладі, що знайти другу половинку на очах у всієї країни і розвинути стосунки поза камер – можливо. Пара не просто залишилася разом після закінчення реаліті-шоу, але і перетворилася на міцний сімейний союз, закохані вже подумують про дітей і готові стати батьками! Так, Даша чесно розповіла про стосунки з чоловіком, фінансову стороні взаємин і зробила ряд особистих зізнань.

Так, СТБ запустив соціальну диджитальную кампанію #сильна, першою героїнею якої стала саме Даша. Відео з'явилося на сторінці каналу в Instagram.

Дівчина зізналася, що вважає себе сильною особистістю. Вона рано стала самостійною - закінчуючи школу, пішла вчитися на майстра зачісок і навіть влаштувалася працювати в салон, де намагалася бути нарівні з більш старшими і досвідченішими колегами, не тільки не поступатися – але і перевершувати їх.

Микита Добринін і Даша Квіткова після проекту стали жити разом, а потім одружилися (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

"На дворі 21 столітті - я не можу підійти до чоловіка і сказати: "Дай мені гроші на манікюр" Я сама хочу мати ці гроші, свої жіночі потреби я не хочу звалювати на чоловіка", - пояснила Даша.

Придбавши впізнаваність, Квіткова зіткнулася не лише з захопленням в свою адресу, але і критикою, а також негативом. Дівчині довелося навчитися справлятися з хейтарами, а заодно і своїми емоціями.

"Коли тільки почався "Холостяк" і мене показали на екранах, що я тільки про себе не читала! Наприклад, що я підчепила собі офігенного мужика, з яким буду веселитися все життя, і він буде за все платити. Ці коментарі ллються і ллються. Більш того, коли на екранах з'явилася моя мама і молодша сестра, про них писали теж дуже неприємні речі. Спочатку я ображалася і вступала у комунікацію з людьми, які це пишуть, але потім зрозуміла: це безглуздо. Єдине, що залишається - посміхатися або як-то підстьобувати цих людей – адекватно з ними не поговориш", - пояснила переможниця самого романтичного проекту країни.

Даша Квіткова зізналася, що Микита навчив її любити по-справжньому (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Дівчина не приховує, що вона вдало вийшла заміж і у неї чудовий чоловік. Але, як і в будь-якій парі, у Даші і Микити є свої проблеми. Вна зізнається, що коханий навчив її любити по-справжньому, проявляти турботу і розуміння, вміти шукати компроміси, адже в них обох непростий характер.

"Мені Микита дуже багато дав: щастя, любов, віра в себе. Так, я класно вийшла заміж, у мене дуже класний чоловік", - зробила заяву вона.

"Не потрібно забувати про те, що в житті бувають як злети, так і падіння. Коли ми з Микитою зрозуміли, що хочемо стати сім'єю і жити разом, ще до пропозиції, тут мова про матеріальне не йшла. Коли я почала використовувати платформу, яку дав мені "Холостяк", у мене з'явився хороший заробіток, але він був не таким, як зараз. Микита заробляв більше, ніж я. Але був карантин, заходи були відсутні. Робота була у мене", - зазначає Даша.

Даша Квіткова поруч з чоловіком відчула, що таке підтримка і любов (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Вона розкрила тонкощі формування сімейного бюджету і висловилася про розподіл фінансів в сім'ї.

"Мені здається, що, коли ви стаєте сім'єю, у вас вже немає такого, що мої гроші - це мої гроші, а твої гроші - це теж мої гроші. Ми дві самодостатні особистості, які добре заробляємо, але при цьому у нас є сімейний бюджет. Ми знаємо: потрібно оплачувати комунальні, у нас покупка квартири, продукти, прибирання. Хочемо разом подорожувати. Надалі будуть діти, що також передбачає певне ставлення до грошей. Я ні копійки не попросила у Микити на манікюр, педикюр, сумку і тд.", - поділилася дівчина.

Також Даша з гумором прокоментувала безглузді чутки про їх пару.

"На нас з Микитою досі вішають ярлики, що нам СТБ платить за те, щоб ми жили разом! Деякі вважають, що наше весілля організував телеканал, команда СТБ їздила з нами на Балі, де Микита зробив мені пропозицію, тому там були фотографи. Думаю, як тільки я завагітнію, нам напишуть, що це теж проплатив канал. З такими сумами ми повинні були б вже купити собі будинок і жити-поживати там", - зі сміхом реагує на подібні чутки Даша.

Нагадаємо, що раніше Микита Добринін розповів правду про сімейний бюджет з дружиною.