Переможниця "Холостяка 11" звернулася до коханого після критики в мережі: якщо когось не влаштовує

"Холостяк 11" закінчився грандіозним фіналом у Дубаї, де головний герой проекту Михайло Заливако зробив свій вибір і залишився з Ганною Богдан. Далеко не всі шанувальники шоу залишилися задоволені рішенням харківського бізнесмена, тому в мережі з'явилося чимало гнівних і критичних коментарів. Так, переможниця Анна вирішила поділитися своїми емоціями після фіналу проекту і звернулася до коханого, а розом з цим і відреагувала на випади недоброзичливців.

Дівчина позує в сукні кольору шампань з ніжним мереживом і шлефом, а також контрастним поясом з анімалістичним забарвленням.

"Проект "Холостяк" - це машина, роботу якої забезпечує величезна команда, яка зробила цей проект таким романтичним, яким він є. Проект "Холостяк " - це найяскравіша подія в моєму житті! Спасибі всім тим, хто навіть опосередковано, але брав участь у його створенні", - написала Анна.

Анна з'явилася на фіналі в розкішній сукні (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Богдан зізналася, що присутністю на проекті зобов'язана своїй сестрі, яка змусила її заповнити анкету для участі. "Я не вірила що на проекті можливо зустріти свою любов!" - зазначила вона.

Дівчина звернулася до свого обранця, а також недоброзичливців.

"Міша! Спасибі тобі за те, що так увірвався в моє життя! Спасибі що зробив вибір, навіть якщо когось він не влаштовує! Спасибі тобі за тебе", - залишила зворушливе послання для екс-холостяка Анна.

Відразу після фіналу проекту переможниця розмістила у фотоблозі романтичне фото з Михайлом, на якому пара обіймається, стоячи на балконі дубайського готелю, де знімалася фінальна сцена реаліті.

Вибір Михайла викликав бурхливу реакцію мережі (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

"У коханні немає тих, хто виграв і програв. Ми знайшли один одного. І це головне. Ти мій. А я твоя", - підписала дівчина атмосферний кадр.

У розділі сторіс вона вирішила трохи поспілкуватися з підписниками і подякувала їм за підтримку, а ось розкрити інтригу, чи залишилася пара разом не захотіла – за умовами контракту до виходу фінального пост-шоу розголошувати цю таємницю не можна.