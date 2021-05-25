Переможниця "Холостяка 11" розповіла правду про роман, Мішина заговорила про невірність: топ гучних новин тижня

Ксенія Мішина заговорила про розставання

Ксенія Мішина і Олександр Еллерт ніяк не дадуть фанатам чіткої відповіді: вони разом чи ні. Так, пара тільки недавно розвіяла чутки про розставання, а тепер закохані знову відписалися один від одного в Instagram. До того ж Ксенія в одній з останніх публікацій торкнулася несподіваної теми вірності і довіри. Популярна актриса і екс-"холостячка" міркує, як виникають ревнощі і чому у багатьох пар є міцна основа довіри. Такі слова наштовхнули шанувальників на думки, що Ксенія і Олександр вже розійшлмся або ж хлопець "щось накоїв". Але в той же час офіційних заяв від закоханих не було.

Ксенія Мішина знову натякнула на розставання (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Переможниця "Холостяка 11" звернулася до коханого

Днями завершився проект" Холостяк 11", в якому перемогу і серце Михайла Заливако отримала Ганна Богдан. Але оскільки багато фанатів популярного шоу залишилися незадоволені результатами, Анна вирішила відповісти хейтерам. Дівчина написала зворушливе повідомлення, в якому подякувала всім причетних до створення проекту, а також висловила свої почуття коханому, якого зустріла на шоу: "Міша! Спасибі тобі за те, що так увірвався в моє життя! Спасибі, що зробив вибір, навіть якщо когось він не влаштовує! Спасибі тобі за тебе", - написала вона. А пізніше додала: "У любові немає тих, хто виграв і програв. Ми знайшли один одного. І це головне. Ти мій. А я твоя".

Анна Богдан і Михайло Заливако (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Також красуня відповіла на запитання шанувальників. Але залишила без чіткої відповіді той, в якому запитували, чи залишилися вони з Михайлом разом після програми. "Ви багато ставите питань з приводу того, разом ми з Мішею чи ні... Так склалося, що більшість пар, які зустрілися на проекті, в реальному, часом рутинному життя - розходилися. І це нормально) Адже кожен день ми пізнаємо людину в різних життєвих ситуаціях... Впевнена, що кожному з вас це знайоме", - сказала Ганна і запропонувала фанатам проголосувати, до якого типу пар відносяться вони з Михайлом. ⠀

Наомі Кемпбелл вперше стала мамою

51-річна зірка подіумів епохи 90-х Наомі Кемпбелл вперше стала мамою. Про цю щасливу подію світу розповіла Наомі, запостивши перше фото дитини, а його стать розкрила мама моделі. Наомі подякувала малятку, що та вибрала її своєю мамою. Але не стала розповідати, яким саме чином з'явилася на світ дівчинка. Нагадаємо, офіційно Наомі не перебуває у шлюбі і не розповідає світу про свої стосунки. Але ось дітей вона планувала завести, незалежно від статусу. "Вона давно хотіла дитину, більше 10 років - повідав світу Інсайдер. - І кожен, хто здивований, що Наомі народжує дитину самостійно, на свій розсуд і за її власним розкладом, не знає Наомі Кемпбелл".

Наомі Кемпбелл стала мамою (фото: instagram.com/naomi)