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Подарунок від чоловіка: Даша Квіткова відвезла сина на море до Хорватії (фото)

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Хорватія, П'ятниця 17 червня 2022 18:47
Подарунок від чоловіка: Даша Квіткова відвезла сина на море до Хорватії (фото) Даша Квіткова з сином Левом (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Марина Настевич

Даша Квіткова вперше з 24 лютого виїхала з України - разом з 11-місячним сином Левом вона відпочиває на морському узбережжі в Хорватії. За словами блогерші, це був сюрприз і подарунок від її чоловіка, ведучого Микити Добриніна.

Барвистими фото дівчина поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Зазначимо, що сам Добринін залишився в Україні - він не може залишати країну під час воєнного стану, крім того, шоумен вступив до лав тероборони. Квіткова ж рада можливості трохи відволіктися від подій в рідній країні і провести час з синочком.

Вона зробила ефектні кадри на тлі моря, позуючи поруч з коляскою з малюком Левом. Для прогулянки блогерша вибрала ефектний блакитний костюм з шортів і сорочки, доповнивши його бежевим топом і білими босоніжками.

"Лев. Яблуко. Море", - підписала фото Даша.

Подарунок від чоловіка: Даша Квіткова відвезла сина на море до Хорватії (фото)Подарунок від чоловіка: Даша Квіткова відвезла сина на море до Хорватії (фото)

Також вона показала, як пустує і грає з сином в басейні. Дівчина в купальнику і з розпущеним волоссям сидить у воді на мілководді, тримаючи малюка на руках, а поруч з ними можна побачити багато різнокольорових відерець.

"Раніше моя тусовка біля басейну була на шезлонгу з коктейльчиком, а зараз я кайфую, граючи в пасочки з води в дитячому басику", - поділилася зіркова мама.

Подарунок від чоловіка: Даша Квіткова відвезла сина на море до Хорватії (фото)Подарунок від чоловіка: Даша Квіткова відвезла сина на море до Хорватії (фото)Подарунок від чоловіка: Даша Квіткова відвезла сина на море до Хорватії (фото)Подарунок від чоловіка: Даша Квіткова відвезла сина на море до Хорватії (фото)

Даша Квіткова на відпочинку в Хорватії з сином Левом (фото: instagram.com/kvittkova)

До слова, Квіткова все ще не до кінця задоволена своєю фігурою після народження дитини. У сторіс вона виклала фото в купальнику, на якому позує біля дзеркала, і поскаржилася, що ще потрібно скинути 6 кілограмів.

Подарунок від чоловіка: Даша Квіткова відвезла сина на море до Хорватії (фото)

Даша хоче ще схуднути (фото: instagram.com/kvittkova)

"Це я видивляюсь, як йдуть мої зайві 6 кг", - написала Даша.

Нагадаємо, що Микита Добринін, телеведучий і учасник "Холостяка", зараз служить в територіальній обороні. Він розповів про найстрашніше і найважче, з чим йому довелося зіткнутися.

Ми також писали, що Віктор Павлік та Катерина Репяхова відсвяткували перший день народження сина Михайла і показали милі фото.

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Микита Добринін Даша Квиткова
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