Як підтримувати імунітет: Джамала з новою стильною зачіскою звернулася до шанувальників

Співачка розповіла фанатам, які вітаміни п'є

Джамала може похвалитися не тільки музичними талантами, але розкішним волоссям, блискучі, ідеально і рівні, вони давно стали одним з елементів її впізнаваного іміджу. Коли співачка була вагітна вона зважилася їх трохи освітлити.

Але і тепер, коли співачка вдруге стала мамою, експерименти з волоссям ніхто не відміняв. Джамала порадувала фанатів знімками, на яких вона стоїть з новою зачіскою: стильне каре з чубчиком робить свою володарку грайливою і яскравою. Але співачка у своєму пості вирішила не тільки покрасуватися новим луком, вона поділилася з фанатами, які вітаміни п'є, щоб не захворіти.

Джамалі дуже йде чубчик (фото: instagram.com/jamalajaaa/)

"Друзі, як ви? Як ваше здоров'я? Хочу зробити перекличку: хто вже перехворів? Хто хворіє зараз? Помітила, що за цей час дуже обмежилася моя географія пересування в Києві - дім-студія-кав'ярня. Ну, може, ще одне якесь місце. Я переважно намагаюся бути в знайомих місцях чи вдома. Це моя нова реальність.

Можу сказати, що в моїй команді вже кілька людей перехворіло. На щастя, без ускладнень! Коло звужується. А як у вас?

Як підтримуєте імунітет? Я, наприклад, вітамінами C і D. Допоможе? Не завадить. Дотримуєтесь карантину вдома чи десь буваєте?", - запитала співачка у своїх шанувальників.

"Дуже здорово з новою зачіскою!", "Класна зачіска!", "Така затишна", "Як Вам пасує ця стрижка. Просто ваше", - фанати не тільки поділилися зі співачкою, як йдуть їхні справи і чи хворіють вони, але і наробили компліментів Джамалі та її новій зачісці.

Нагадаємо, що Джамала заворожила нескінченної романтикою з чоловіком у день його народження: неймовірна пара.