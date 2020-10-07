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Підготували ліжечко і іграшки: вагітна Ілона Гвоздьова в білому зворушила зізнанням

Новость на русском → Середа 07 жовтня 2020 09:47
Підготували ліжечко і іграшки: вагітна Ілона Гвоздьова в білому зворушила зізнанням Ілона Гвоздьова з чоловіком і донькою (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Автор: Ольвія Агаркова

Хореограф заговорила про довгоочікувану зустрічі з майбутнім малюком

Ілона Гвоздьова ось-ось народить вдруге. Хореограф знаходиться на останніх тижнях вагітності та разом з чоловіком Іваном та донькою Валерією з нетерпінням чекає зустрічі з малюком. Вона ділиться зворушливими фото і постами, а також розповідає, як дорікає її вагітність і публікує корисні пости в Instagram для майбутніх батьків з посиланням на особистий досвід.

На серії нових знімків хореограф позує у вільній білосніжній сукні і буквально випромінює ніжність. Вона дбайливо обіймає округлий животик. На одному з кадрів Ілона відображена разом з чоловіком Іваном.

"Залишилося зовсім трохи часу до зустрічі з тобою, мій малюк. Ми з Іваноми з Валерією підготували вже і кімнатку, і ліжечко, сестричка навіть іграшки вже обрала для тебе", - зізналася вона.

Підготували ліжечко і іграшки: вагітна Ілона Гвоздьова в білому зворушила зізнанням

Підготували ліжечко і іграшки: вагітна Ілона Гвоздьова в білому зворушила зізнанням

Підготували ліжечко і іграшки: вагітна Ілона Гвоздьова в білому зворушила зізнанням

Ілона Гвоздьова поділилася ніжними вагітними фото (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Шанувальники залишили для майбутньої мами масу побажань і компліментів

  • Ви така ніжна
  • Ви прекрасна
  • Ілоночка! Нехай все пройде швидко і легко! Нехай ваша зустріч буде чудовою!
  • Бажаю вам удачі, Ілонка, у вас прекрасна донька і буде ще такий синок
  • Бажаю малюку народитися здоровим, міцним
  • Бажаю щастя, щоб все пройшло легко і швидко

Нагадаємо, що раніше Ілона Гвоздьова розповіла про формування сімейного бюджету і витрати.

До речі, вагітна Ілона Гвоздьова розговорилася, чому ніколи не буде фотографуватися оголеною і як її чоловік ставиться до відвертими фото.

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