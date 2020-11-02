Підключила потойбічні сили: Дімопулос зробила зізнання про партнера Мейхер на "Танцях з зірками 2020"

Санта зізналася, знайшли спільну мову з новим партнером на шоу

Санта Дімопулос впевнено рухається у фінал шоу "Танці з зірками 2020". У десятому прямому ефірі, присвяченому Хелловіну, зірці довелося танцювати з партнером своєї головної конкурентеке на паркеті, Надії Мейхер, Кирилом Васюком. Вона постала в образі кривавої підступної покоївки в латексному міні. Екс-"віагрянка" зізналася на сторінці в Instagram, наскільки їй складно далася зміна партнера і поділилася відчуттями від номера.

Санта заявила, що їй було нелегко звикати до нового чоловіка поруч, але Кирило виявився відмінним партнером.

"Черговий челендж", який мені підкинув проект "Танці з зірками": заміна партнера! І підготовка танцю з новим партнером - як зазвичай - за тиждень, плюс два танці на батл. Я не з тих, хто швидко зближується з людьми. А тут потрібно було не просто зблизитися: у нас з Кирилом була задача створити тематичну танцювальну історію і "прожити" її в прямому ефірі! Для цієї мети мені довелося підключити потойбічні сили (благо, як раз був Хеллоуїн), відключити своє критичне мислення та приміряти костюм відчайдушної покоївки. Я вдячна Кирилу Васюку за те, що він оперативно включився в процес і допомагав мені на всіх етапах. Ми разом виклалися настільки, наскільки це було можливо", - заявила Санта.