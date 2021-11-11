Підростає майстер-шеф: Горбунов захопив кулінарними здібностями 4-річного сина
Юрій Горбунов зізнається, що з появою молодшого сина Данила, старший хлопчик Ваня допомагає з малюком і сам просить долучати його до сімейних справ. Він росте відповідальною і самостійною дитиною. Так, Юрій був у відрядженні в Одесі, куди приїхав з виставою. До слова, на сцені компанію йому склала колега Лілія Ребрик. Повернувшись додому, шоумена чекав приємний сюрприз - його старший син Ваня приготував татові розкішний сніданок своїми руками.
Робочий процес на кухні Юрій відобразив на фото і розмістив їх в Instagram.
Маленький Ваня розташувався біля плити і готує для втомленого тата яєчню з трьох яєць. Хлопчик акуратно і зосереджено управляється зі сніданком під чуйним керівництвом Юрія. Він стоїть на стільці колянях біля індукційної плити і орудує лопаткою. Гордий зірковий батько не зміг стримати розчулення.
Ваня із задоволенням допомагає на кухні (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
"Тато з відрядження повернувся - а тут майстер шеф мій підростаючий! Навіть посолив", - захопився самостійністю і кулінарними талантами сина Юрій.
Ваня приготував татові поживний сніданок (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Підписники шоумена захопилися кулінарними здібностями хлопчика і його турботливим ставленням до батька.
- Гарний такий хлопчик Іванко, світленький!
- Ось це молодець!
- Золота дитина росте
- Коли з'являються маленькі діти, то старші дуже швидко дорослішають
- Красунчик. Так мило
Нагадаємо, що раніше Юрій Горбунов розповідав, що насолоджується батьківством в усвідомленому віці. Шоумен мріє стати ще й татом доньки і планує відправитися з дружиною Катею Осадчою в пологовий будинок за Марійкою.