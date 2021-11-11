Підростає майстер-шеф: Горбунов захопив кулінарними здібностями 4-річного сина

Юрій Горбунов зізнається, що з появою молодшого сина Данила, старший хлопчик Ваня допомагає з малюком і сам просить долучати його до сімейних справ. Він росте відповідальною і самостійною дитиною. Так, Юрій був у відрядженні в Одесі, куди приїхав з виставою. До слова, на сцені компанію йому склала колега Лілія Ребрик. Повернувшись додому, шоумена чекав приємний сюрприз - його старший син Ваня приготував татові розкішний сніданок своїми руками.

Робочий процес на кухні Юрій відобразив на фото і розмістив їх в Instagram .

Маленький Ваня розташувався біля плити і готує для втомленого тата яєчню з трьох яєць. Хлопчик акуратно і зосереджено управляється зі сніданком під чуйним керівництвом Юрія. Він стоїть на стільці колянях біля індукційної плити і орудує лопаткою. Гордий зірковий батько не зміг стримати розчулення.

Ваня із задоволенням допомагає на кухні (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Тато з відрядження повернувся - а тут майстер шеф мій підростаючий! Навіть посолив", - захопився самостійністю і кулінарними талантами сина Юрій.

Ваня приготував татові поживний сніданок (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Підписники шоумена захопилися кулінарними здібностями хлопчика і його турботливим ставленням до батька.