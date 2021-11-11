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Підростає майстер-шеф: Горбунов захопив кулінарними здібностями 4-річного сина

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Четвер 11 листопада 2021 15:38
Підростає майстер-шеф: Горбунов захопив кулінарними здібностями 4-річного сина Катя Осадча і Юрій Горбунов з сином Ванею (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Ольвія Агаркова

Юрій Горбунов зізнається, що з появою молодшого сина Данила, старший хлопчик Ваня допомагає з малюком і сам просить долучати його до сімейних справ. Він росте відповідальною і самостійною дитиною. Так, Юрій був у відрядженні в Одесі, куди приїхав з виставою. До слова, на сцені компанію йому склала колега Лілія Ребрик. Повернувшись додому, шоумена чекав приємний сюрприз - його старший син Ваня приготував татові розкішний сніданок своїми руками.

Робочий процес на кухні Юрій відобразив на фото і розмістив їх в Instagram.

Маленький Ваня розташувався біля плити і готує для втомленого тата яєчню з трьох яєць. Хлопчик акуратно і зосереджено управляється зі сніданком під чуйним керівництвом Юрія. Він стоїть на стільці колянях біля індукційної плити і орудує лопаткою. Гордий зірковий батько не зміг стримати розчулення.

Підростає майстер-шеф: Горбунов захопив кулінарними здібностями 4-річного сина

Ваня із задоволенням допомагає на кухні (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Тато з відрядження повернувся - а тут майстер шеф мій підростаючий! Навіть посолив", - захопився самостійністю і кулінарними талантами сина Юрій.

Підростає майстер-шеф: Горбунов захопив кулінарними здібностями 4-річного сина

Ваня приготував татові поживний сніданок (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Підписники шоумена захопилися кулінарними здібностями хлопчика і його турботливим ставленням до батька.

  • Гарний такий хлопчик Іванко, світленький!
  • Ось це молодець!
  • Золота дитина росте
  • Коли з'являються маленькі діти, то старші дуже швидко дорослішають
  • Красунчик. Так мило

Нагадаємо, що раніше Юрій Горбунов розповідав, що насолоджується батьківством в усвідомленому віці. Шоумен мріє стати ще й татом доньки і планує відправитися з дружиною Катею Осадчою в пологовий будинок за Марійкою.

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Юрій Горбунов Катя Осадча
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