Не підлаштовуватися і не очікувати: Мішина після розставання з Еллертом заговорила про життєво важливе
Ксенія Мішина нещодавно приголомшила шанувальників неприємною новиною-вона розірвала стосунки з обранцем і переможцем Холостячки Олександром Еллертом. Пара відпочивала в Криму, і раптом, як грім серед ясного неба, актриса оголосила про остаточний розрив з коханим. Сценарист "Кварталу 95" покинув півострів і відправився до Києва, а Ксенія заінтригувала підписників філософськими постами і міркуваннями на тему жіночності, проявів щастя, любові і гармонії з собою.
Нова запис в Instagram-акаунті актриси також був присвячений одвічній темі.
Ксенія опублікувала чаруюче портретне фото. Вона дивиться магнетичним поглядом прямо в об'єктив фотографа, її волосся красиво розвивається.
"Розслабитися, щоб безмежно проявитися в цьому житті. Не відповідати, не чекати, не підлаштовуватися і не підлаштовувати. Приймати світ таким, яким він є і себе в ньому. Розслабитися і стати безмежним проявом любові", - поділилася життєвими міркуваннями на одвічну тему Ксенія.
Ксенія зачарувала магнетичним кадром (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Під постом актриси зібралося чимало коментарів. Одна з користувачок мережі звернулася до Ксенії: "Тригубенко треба було вибирати для сім'ї, а не ось це ось все". Мішина відреагувала:"Треба було те, що було зроблено".
- Космічна краса
- Ксенія, ви божественні. Захоплююся вами. Вашою красою, ніжністю і силою характеру
- Красиве фото! Слова дорослої і мудрої душі всередині вас! Ви велика розумниця
- Ох яка сильна фотографія
- Шикарна. Ну така вже ви красива
- Цей погляд, ці очі. Ксенія, ви незрівнянні, вашу красу не описати словами
- Суперська фотка
У цей час Олександр Еллерт проводить дозвілля з друзями, зокрема, відпочиває в компанії Андрія Рибака – також екс-учасника Холостячки.
Нагадаємо, що раніше Ксенія Мішина в ефектному вбранні поміркувала про сильні сторони жінки.