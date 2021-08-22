Як же схожий на тата: Ірина Білик зачарувала яскравим фото з підрослим сином
Українська співачка Ірина Білик, яка нещодавно розлучилася зі своїм чоловіком Асланом Ахмадовим, показала нове фото з їх спільним сином - п'ятирічним Табризом.
Яскравий знімок з хлопчиком зірка опублікувала у своєму Instagram.
На фото мама і син позують на тлі помаранчевої стіни. Обидва вони одягнені в барвисті спортивні костюми - Табриз приміряв фіолетовий, а Ірина вибрала бірюзовий Худі і бузкові бриджі.
Хлопчик стоїть на табуреточці і тримає в руках рожеву кульку, а мама ніжно його обіймає.
"Непомітно росте мій синок. А скоро і в школу... Ви думаєте, буде ще локдаун?"- підписала сімейний кадр 51-річна Білик.
Ірина Білик показала красеня сина Табріза (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Шанувальники залишили синові артистки чимало компліментів і вкотре відзначили. що він дуже схожий на свого батька.
- Який красавчік
- Милі красотульки
- Копія тато, лапусик
- Дуже красивий
- Дуже гарні!
- Красунчик!
- На стилі
- Такий гарний синок, Іриша
- Ви прекрасні!!!
- Модні красунчики!
- Ах, як підріс малюк
- Як же схожий на тата
Нагадаємо, раніше Ірина Білик приголомшила несподіваним визнанням - співачка заявила, що ніколи не вважала себе красивою.