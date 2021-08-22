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Як же схожий на тата: Ірина Білик зачарувала яскравим фото з підрослим сином

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Неділя 22 серпня 2021 18:53
Як же схожий на тата: Ірина Білик зачарувала яскравим фото з підрослим сином Ірина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Автор: Марина Настевич

Українська співачка Ірина Білик, яка нещодавно розлучилася зі своїм чоловіком Асланом Ахмадовим, показала нове фото з їх спільним сином - п'ятирічним Табризом.

Яскравий знімок з хлопчиком зірка опублікувала у своєму Instagram.

На фото мама і син позують на тлі помаранчевої стіни. Обидва вони одягнені в барвисті спортивні костюми - Табриз приміряв фіолетовий, а Ірина вибрала бірюзовий Худі і бузкові бриджі.

Хлопчик стоїть на табуреточці і тримає в руках рожеву кульку, а мама ніжно його обіймає.

"Непомітно росте мій синок. А скоро і в школу... Ви думаєте, буде ще локдаун?"- підписала сімейний кадр 51-річна Білик.

Як же схожий на тата: Ірина Білик зачарувала яскравим фото з підрослим сином

Ірина Білик показала красеня сина Табріза (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Шанувальники залишили синові артистки чимало компліментів і вкотре відзначили. що він дуже схожий на свого батька.

  • Який красавчік
  • Милі красотульки
  • Копія тато, лапусик
  • Дуже красивий
  • Дуже гарні!
  • Красунчик!
  • На стилі
  • Такий гарний синок, Іриша
  • Ви прекрасні!!!
  • Модні красунчики!
  • Ах, як підріс малюк
  • Як же схожий на тата

Нагадаємо, раніше Ірина Білик приголомшила несподіваним визнанням - співачка заявила, що ніколи не вважала себе красивою.

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