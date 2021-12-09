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Як схожий на тата! У мережу потрапили ексклюзивні фото сина-іменинника Білик з перших днів до сьогодні

Новость на русском →
Четвер 09 грудня 2021 14:20
Як схожий на тата! У мережу потрапили ексклюзивні фото сина-іменинника Білик з перших днів до сьогодні Ірина Білик з сином Табрізом (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Автор: Ольвія Агаркова

Ірина Білик-мама двох прекрасних синів: Гліба і Табріза. Молодший хлопчик з'явився на світ за допомогою сурогатної матері, а його батьком є російський режисер, фотограф і продюсер Аслан Ахмадов.

Навесні цього року Ірина зізналася, що розлучилася з чоловіком, хоч і намагалася зберегти шлюб на відстані. Втім, маленький Табріз залишився поруч з мамою, а 8 грудня відсвяткував день народження.

На особистій сторінці в Instagram українська поп-діва показала повне любові і ніжності фото з іменинником.

На знімку любляча мама нахилилася над малюком, який тягне в рот іграшку. "З Днем Народження, улюблений наш Табіиз! Сонячний малюк", - звернулася співачка до маленького іменинника.

Як схожий на тата! У мережу потрапили ексклюзивні фото сина-іменинника Білик з перших днів до сьогодні

Ірина Білик показала фото з сином з сімейного архіву (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Табріза привітали не тільки шанувальники його зіркової мами, а й колеги Ірини. "Радості, чудес, любові, чистих душею і помислами людей на життєвому шляху, всіх благ духовних і земних! Люблю, безмежно!"- написала співачка Євгенія Власова. "Хай здоровенький і щасливий росте!"- приєдналася до колеги Марія Бурмака.

До слова, у хлопчика вже є власна сторінка в соцмережі. Зрозуміло, її веде не він, а, швидше за все, зіркова мама з помічниками. В акаунті іменинника також з'явилося миле фото. Хлопчик сидить на підлозі в чорно-білій піжамі і променисто посміхається.

Як схожий на тата! У мережу потрапили ексклюзивні фото сина-іменинника Білик з перших днів до сьогодні

У Табриза уэже є особиста сторінка в Instagram (фото:instagram.com/tabrizakhmadov)

Тато хлопчика, Аслан Ахмадов поділився роликом з нарізкою ексклюзивних фото з сімейного архіву, на яких Табріз зображений з перших днів життя до теперішнього часу. Серед них також є фото з мамою дитни.

"З Днем народження, синку! Нехай твоє життя буде щасливим і безтурботним!"- звернувся до улюбленого іменинника батько.

Нагадаємо, що раніше колишній Ірини Білик Дмитро Коляденко розповів, як робив співачці пропозицію.

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