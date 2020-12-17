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Схожа на Лободу: фанати відреагували на різку зміну стилю Наді Дорофєєвої

Новость на русском → Четвер 17 грудня 2020 10:49
Схожа на Лободу: фанати відреагували на різку зміну стилю Наді Дорофєєвої Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva/)
Автор: Lite

Надя Дорофєєва днями поділилася з фоловерами довгоочікуваними знімками: співачка сидить в червоному кріслі наставника на проекті "Голос країни", 1+1. Дорофєєва зізналася, що за цей рік перезавантажилась - і тепер готова ділитися абсолютно новою енергією з артистами-початківцями.

На цей раз Дорофєєва поділилася відео з проекту, написавши, що зйомки сліпих прослуховувань завершені і відзвітувавши, що свою нереальну команду вона вже зібрала.

"Я хочу сказати, що ви, звичайно, будете в шоці від голосів в цьому сезоні", - пообіцяла Надя своїм шанувальникам.

Фолловери, як завжди, зустріли всі оновлення свого кумира на ура, і новий виток у кар'єрі, і новий незвичний образ. Справа в тому, що Надя не тільки перезавантажилась, але і повністю змінила стиль. Співачка зробила нову зачіску - підстриглася, зробила чубчик, пофарбувала волосся.

Тепер її практично не впізнати, від милої шатенки не залишилося і сліду, на зміну їй прийшла зухвала блондинка. Правда, фанати занепокоїлися, що їх улюблена Надя стала нагадувати... Світлану Лободу. Цікаво, що раніше Надя нагадала їм американську співачку Майлі Сайрус.

Чи то Майлі Сайрус, чи то Лобода, чи то Надя Дорофєєва (відео: instagram.com/nadyadorofeeva/)

"На Лободу схожа з такою зачіскою і кольором волосся", "Зачіска нагадує Лободу...", "Копія Лободи тепер", - написали фолловери, тим не менш, назвавши співачку заздалегідь найкращим тренером і побажавши Дорофєєвій тільки перемог.

Нагадаємо, що після закінчення кар'єри в групі "Время и стекло", Надя Дорофєєва представила сольну композицію gorit. Гарячий трек вже піднявся на вершини чартів.

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