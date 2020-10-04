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Дуже схожі: Ольга Фреймут розчулила ніжним фото з красунею мамою

Новость на русском → Неділя 04 жовтня 2020 16:44
Дуже схожі: Ольга Фреймут розчулила ніжним фото з красунею мамою Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)
Автор: Марина Настевич

Телеведуча привітала маму з професійним святом

Українська телеведуча та учасниця шоу "Танці з зірками 2020" Ольга Фреймут зворушила шанувальників ніжним і рідкісним фото зі своєю коханою мамою, яким поділилася на честь професійного свята рідної людини.

На знімку, опублікованому в Instagram зірки, вони з мамою зворушливо обнімаються і тримаються за руки. Як зізналася Ольга, це фото було зроблено вже давно - через тиждень після народження сина.

За традицією, у першу неділю жовтня в Україні відзначають День вчителя, а Алла Фреймут вже 40 років працює в школі. Ведуча привітала маму і всіх її колег зі святом і згадала про свої школи.

Дуже схожі: Ольга Фреймут розчулила ніжним фото з красунею мамою

Ольга Фреймут зворушила милим фото з мамою, на яку дуже схожа (фото: instagram.com/freimutolia)

"Моя мама 40 років працює в школі, ніколи навіть не думала змінювати роботу. Яке щастя працювати за покликанням, і як почесно бути педагогом. Зі святом усіх вчителів! Особливо моїх - вітаю Новороздільську школу №4, школу мистецтв мого міста, ЛНУ ім. і.Франка! ...Це фото давнє, перший тиждень після народження сина", - написала Фреймут.

Користувачі мережі приєдналися до привітань, а також обсипали жінок компліментами, відзначаючи, що вони дуже схожі і обидві справжні красуні.

  • Дуже схожі, як дві сестри! З Днем вчителя, вашу маму! Найкращі та найщиріші побажання та привітання на її адресу. Добрих і вдячних їй учнів!
  • Красуні, маму зі Святом!!!
  • Маму Аллу вітаю ! Здоров'я бажаю ! Ви дуже схожі на свою красиву маму !
  • Дуже схожі
  • Ви дуже красиві ! Вісь що означає українська краса - рокі на неї не впливають !
  • Такі схожі, щастя вам
  • Які схожі. Красуні
  • Як дві краплі води
  • Як схожі.... Довгих років мамі...
  • Думала сестра
  • Гарна жінка
  • Яка красива ваша мама
  • Вітання мамі!!! Вона зовсім не змінилась,така ж гарна

Нагадаємо, Ольга Фреймут зробила несподівану заяву про участь у "Танцях з зірками".

Також повідомлялося, що Ольга Фреймут в ефірі "Танців з зірками" влаштувала словесну перепалку з суддею Катериною Кухар. Тоді Фреймут навіть побажала балерині, яка розкритикувала ноги телеведучої, сходити в церкву на покаяння, замість судити всіх і поливати брудом.

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Новини України Новини шоу-бізнесу Ольга Фреймут ведущая
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