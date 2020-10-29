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Як схуднути після пологів: секрет знаменитої української актриси

Новость на русском → Четвер 29 жовтня 2020 21:00
Як схуднути після пологів: секрет знаменитої української актриси Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Автор: Дмитрий Войналович

Наталка Денисенко розповіла, як схуднути після пологів, не нашкодивши здоров'ю

У 2017 році популярна українська актриса Наталка Денисенко народила свого первістка Андрія. Вже за два тижні після пологів по жінці навіть не було помітно, що вона народжувала - такою стрункою була

Як настільки швидко привести себе в форму після пологів? Про це зірка серіалів "Кріпосна" і "Сага" розповіла за лаштунками зйомок шоу "Хто зверху?" на Новому каналі.

"Під час вагітності я набрала близько 10 кілограмів. Важила 56-57 кілограмів - це рекордна вага для мене, було дуже важко. Але вже за два тижні була в допологовій формі. Секрет простий: схуднути мені допомогли природні пологи і грудне годування", - зізналася актриса.

За її словами, природа влаштована дуже мудро. І якщо не порушувати природний хід речей, то і організм, і фігура відновляться після пологів дуже швидко.

"Коли жінка годує грудьми, вона відчуває, як у неї пульсує живіт - це скорочується матка. Простими словами: організм ніби розуміє, що дитина вже народилася, і можна повертатися в колишню форму. Крім того, годувати грудьми - це велике задоволення!" - посміхається Денисенко.

Як схуднути після пологів: секрет знаменитої української актрисиЯк схуднути після пологів: секрет знаменитої української актрисиЯк схуднути після пологів: секрет знаменитої української актрисиЯк схуднути після пологів: секрет знаменитої української актрисиЯк схуднути після пологів: секрет знаменитої української актриси

Наталка Денисенко виглядає неймовірно (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Нагадаємо, нещодавно вагітна Емілі Ратаковскі показала ніжне відео і дещо ще.

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