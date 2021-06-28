Схудла Могилевська в суперміні зважилася на викриття: "приймала чарівну таблетку"

Наталя Могилевська місяць тому вплуталася в серйозну суперечку і пообіцяла, що схудне на 4 кг. Вона озброювалася порадами фахівців і почала втілювати в життя задумане. Але в призначений день виявилося, що до заповітної цифри співачка не дотягує – 300 зайвих грам зрадницьки миготіли на вагах. Таки виграти парі і зберегти волосся (а саме на локони була суперечка) співачці вдалося.

Наталя розповіла в Instagram історію про фатальні триста грам ваги, через які вона мало не розпрощалася з густою шевелюрою.

Вона супроводила особисту історію зухвалим фото, на якому позує в шкіряному екстраміні сливового відтінку і в масивних босоніжках на стійкому каблуці.

Вона зізналася, з якими труднощами зіткнулася під час схуднення, недооцінивши їх вплив на кінцевий результат.

"У реальності я вірила, що 4 кг - це не так вже й багато. І ви писали, що це дрібниці, і я легко їх скину. Це дійсно так, якщо у тебе нормований графік. Коли ж твої день і ніч перевернуті з ніг на голову... коли ти відлітаєш на відпочинок, щоб через пару днів сісти в літак і повернутися назад - все складається інакше", - запевнила вона.

Наталя поділилася фото в зухвалому образі (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Все йшло добре, але вранці перед анонсом остаточної ваги в день Х (26 червня), артистка встала на ваги і побачила злощасні зайві 300 грам, які "спливли нізвідки".

Дієтолог зірки припустила, що винен буряк, яку Наталя недалекоглядно з'їла ввечері напередодні фінального зважування.

"Я впевнена, що всьому виною переліт. Це велике навантаження на організм і вага часто вище після перельоту", - висунула свою версію зірка.

Але відступати і так просто здаватися знаменитість не збиралася - вона вирішила боротися за перемогу до кінця.

"Я в останні дні зробила все: і зганяла вагу в сауні, ендосферою, і приймала чарівну таблетку. І до вечора 26 червня у мене, нарешті, вийшли мої, 72,6 кг!"- похвалилася жаданим результатом вона.