Поки йому цікаво: Тіна Кароль розповіла про стосунки з 12-річним сином

Тіна Кароль рідко ділиться особистим, проте все ж зважилася розповісти про стосунки з 12-річним сином Веніаміном і свої методи виховання.

Як зізналася співачка в програмі "Життя відомих людей" , вона завжди намагається виділити час, щоб провести його з найважливішою людиною.

Син артистки вчиться в Англії, тому вона бачиться з ним тільки на канікулах.

"Поки він ще у мене не юнак, йому ще цікаво. Потім йому буде цікаво вже не зі мною, тому я намагаюся цей час надолужити, якось розширити його світогляд",-поділилася Тіна.

Крім того, зіркова мама зазначила, що може бути вимогливою до сина, тому що привчає його нести відповідальність за свої помилки - якщо хлопчик зробив якийсь поганий вчинок, він знає, що йому доведеться виправити ситуацію.

"Веніамін знає, якщо він зіпсував річ, йому треба спробувати це виправити, допомогти зашити або склеїти", - уточнила Кароль.

Так як у хлопця немає батька, поп-діві доводиться бути йому і мамою, і татом: брати участі в чоловічих забавах і радити, як вести себе з дівчатками.

Однією із спільних мрій мами і сина було бажання побувати в Ісландії. Цього літа вони здійснили поїздку і досліджували країну протягом 10 днів.

"Холодно було, ми були постійно одягнені, в теплі шапки, куртки, дощовики, хоча інші весь час лежали десь на морі",- поділилася виконавиця.

Тіна Кароль з сином побували в Ісландії (фото: instagram.com/tina_karol)

Розважаючись в Ісландії, Тіні навіть довелося спробувати на смак місцевий лід: "Лід дуже смачний, йому чотириста років, він такий чистий, м'який навіть. Ця історія майже рідна для мене, тому що я народилася в Магадані і для мене бурульки були майже як льодяники з магазину".

Крім того, сім'я встигла побачити ісландський вулкан, який вивергався незадовго до їх приїзду в країну.

"Я відламала шматочки цієї лави, привезла в Україну, подарувала близьким. Найцінніші скарби після подорожі - це спогади", - зізналася співачка.