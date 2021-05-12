Попа як у Кім: гаряча Леся Нікітюк перетворилася на українську Кардашьян
Леся Нікітюк нещодавно повернулася з Туреччини, де провела веселі кілька днів, святкуючи дівич-вечір своєї подруги. Телеведуча насолоджувалася пляжним відпочинком і веселою компанією, не забуваючи влаштовувати спекотні фотосети в купальнику. А на нових кадрах зірка і зовсім перетворилася на світову зірку!
Спокусливі фото Леді Ле виклала на своїй сторінці в Instagram.
Вона позувала в злитному білому купальнику, сидячи на підвішеному над водою гамаку. Образ Леся доповнила солом'яним капелюшком і позувала, сидячи на колінах і спокусливо вигнувши спину.
При цьому Нікітюк опублікувала два варіанти одного і того ж кадру. На першому вона в Фотошопі злегка змінила свої форми, зробивши собі пишні сідниці, як у американської зірки реаліті Кім Кардашьян.
На другому ж знімку ведуча постала в своєму "натуральному" вигляді.
Леся Нікітюк вразила сідницями, як у Кім Кардашьян (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
У підписі вона жартома зазначила, що це все результат крему від Кардашьян.
"Good morning мої птічки. На ніч намастилася кремом від Кім Кардашьян і подивіться...!!! У вас було таке?" - написала гуморна Нікітюк.
Ведуча Маша Єфросиніна однією з перших відгукнулася в коментарях: "Я на секунду охреніла".
Решта фоловерів також не залишилися байдужими до таких змін у зовнішності Леді Ле.
- Ну дуже пітатєльний крем
- Оце красааа
- Аж вода в басейні сколихнулася від збудження та шаленої краси
- Ваші кращі, голосую за 2. Обожнюю Ваше почуття гумору
- У Вас своя "кардашьян" гарніша, ніж та що після крему
- Леся, натуральні горішки завжди краще за штучні
- Оригінал краще
- Залікова, але ваша рідна на 2 фото однозначно крутіше
- Циганські фокуси
- Чарівний крем
- Як завжди красунька
- Голосую за українські сідниці
- Красуня, і без крему сексі
Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк в купальнику поділилася дієвим лайфхаком від стресу.