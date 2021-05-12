Попа як у Кім: гаряча Леся Нікітюк перетворилася на українську Кардашьян

Леся Нікітюк нещодавно повернулася з Туреччини, де провела веселі кілька днів, святкуючи дівич-вечір своєї подруги. Телеведуча насолоджувалася пляжним відпочинком і веселою компанією, не забуваючи влаштовувати спекотні фотосети в купальнику. А на нових кадрах зірка і зовсім перетворилася на світову зірку!

Спокусливі фото Леді Ле виклала на своїй сторінці в Instagram .

Вона позувала в злитному білому купальнику, сидячи на підвішеному над водою гамаку. Образ Леся доповнила солом'яним капелюшком і позувала, сидячи на колінах і спокусливо вигнувши спину.

При цьому Нікітюк опублікувала два варіанти одного і того ж кадру. На першому вона в Фотошопі злегка змінила свої форми, зробивши собі пишні сідниці, як у американської зірки реаліті Кім Кардашьян.

На другому ж знімку ведуча постала в своєму "натуральному" вигляді.

Леся Нікітюк вразила сідницями, як у Кім Кардашьян (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

У підписі вона жартома зазначила, що це все результат крему від Кардашьян.

"Good morning мої птічки. На ніч намастилася кремом від Кім Кардашьян і подивіться...!!! У вас було таке?" - написала гуморна Нікітюк.

Ведуча Маша Єфросиніна однією з перших відгукнулася в коментарях: "Я на секунду охреніла".

Решта фоловерів також не залишилися байдужими до таких змін у зовнішності Леді Ле.