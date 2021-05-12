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Попа як у Кім: гаряча Леся Нікітюк перетворилася на українську Кардашьян

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Кемер, Туреччина, Середа 12 травня 2021 12:23
Попа як у Кім: гаряча Леся Нікітюк перетворилася на українську Кардашьян Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Леся Нікітюк нещодавно повернулася з Туреччини, де провела веселі кілька днів, святкуючи дівич-вечір своєї подруги. Телеведуча насолоджувалася пляжним відпочинком і веселою компанією, не забуваючи влаштовувати спекотні фотосети в купальнику. А на нових кадрах зірка і зовсім перетворилася на світову зірку!

Спокусливі фото Леді Ле виклала на своїй сторінці в Instagram.

Вона позувала в злитному білому купальнику, сидячи на підвішеному над водою гамаку. Образ Леся доповнила солом'яним капелюшком і позувала, сидячи на колінах і спокусливо вигнувши спину.

При цьому Нікітюк опублікувала два варіанти одного і того ж кадру. На першому вона в Фотошопі злегка змінила свої форми, зробивши собі пишні сідниці, як у американської зірки реаліті Кім Кардашьян.

Попа як у Кім: гаряча Леся Нікітюк перетворилася на українську Кардашьян

На другому ж знімку ведуча постала в своєму "натуральному" вигляді.

Попа як у Кім: гаряча Леся Нікітюк перетворилася на українську Кардашьян

Леся Нікітюк вразила сідницями, як у Кім Кардашьян (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

У підписі вона жартома зазначила, що це все результат крему від Кардашьян.

"Good morning мої птічки. На ніч намастилася кремом від Кім Кардашьян і подивіться...!!! У вас було таке?" - написала гуморна Нікітюк.

Ведуча Маша Єфросиніна однією з перших відгукнулася в коментарях: "Я на секунду охреніла".

Решта фоловерів також не залишилися байдужими до таких змін у зовнішності Леді Ле.

  • Ну дуже пітатєльний крем
  • Оце красааа
  • Аж вода в басейні сколихнулася від збудження та шаленої краси
  • Ваші кращі, голосую за 2. Обожнюю Ваше почуття гумору
  • У Вас своя "кардашьян" гарніша, ніж та що після крему
  • Леся, натуральні горішки завжди краще за штучні
  • Оригінал краще
  • Залікова, але ваша рідна на 2 фото однозначно крутіше
  • Циганські фокуси
  • Чарівний крем
  • Як завжди красунька
  • Голосую за українські сідниці
  • Красуня, і без крему сексі

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк в купальнику поділилася дієвим лайфхаком від стресу.

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