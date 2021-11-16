Поки мама на зйомках: Юрій Горбунов показав, як няньчиться з 3-місячним сином
Юрій Горбунов з молодшим сином (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Український телеведучий Юрій Горбунов зворушив мережу новим фото з молодшим сином Данилом. Шоумен показав, як няньчиться з малюком, поки мама Катя Осадча зайнята на роботі.
Милий знімок він опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Так, 3-місячний малюк лежить на ліжку, а зоряний тато схилився над ним і годує з пляшечки.
"Наша мама на зйомках! Невусатий нянь при ділі!" - підписав милий кадр Горбунов.
Юрій Горбунов показав, як піклується про молодшого синочка (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Користувачі мережі оцінили зусилля дбайливого тата і розхвалили його в коментарях. Деякі порадили народжувати вже і дочку "для комплекту".
- Як мило!!! Така іділія, татко та син!
- Який ви молодець!
- Яка милота
- Грудьми треба годувати ..а не на зйомках... дитина є дитина.
- Прекрасні незабутні моменти
- Чудово, коли в будинку гармонія
- Молодець татко!
- Ви - приклад справжнього Батька
- Дуже зворушливе фото
- Як це мило. Ви розумничка. Так і повинно бути в житті кожної дитини
- Дбайливий татусь
- Мимишки. Молодці мужики, справляються
- ОЦЕ БАТЬКО І Я РОЗУМІЮ! Відправте Катю не на зйомки, а по дочку, щоб вже був комплект
Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов захопив кулінарними здібностями 4-річного сина Івана.