ru ua
Вт, 16 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Поки мама на зйомках: Юрій Горбунов показав, як няньчиться з 3-місячним сином

Новость на русском →
Вівторок 16 листопада 2021 17:27
Поки мама на зйомках: Юрій Горбунов показав, як няньчиться з 3-місячним сином Юрій Горбунов з молодшим сином (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Автор: Марина Настевич

Український телеведучий Юрій Горбунов зворушив мережу новим фото з молодшим сином Данилом. Шоумен показав, як няньчиться з малюком, поки мама Катя Осадча зайнята на роботі.

Милий знімок він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Так, 3-місячний малюк лежить на ліжку, а зоряний тато схилився над ним і годує з пляшечки.

"Наша мама на зйомках! Невусатий нянь при ділі!" - підписав милий кадр Горбунов.

Поки мама на зйомках: Юрій Горбунов показав, як няньчиться з 3-місячним сином

Юрій Горбунов показав, як піклується про молодшого синочка (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Користувачі мережі оцінили зусилля дбайливого тата і розхвалили його в коментарях. Деякі порадили народжувати вже і дочку "для комплекту".

  • Як мило!!! Така іділія, татко та син!
  • Який ви молодець!
  • Яка милота
  • Грудьми треба годувати ..а не на зйомках... дитина є дитина.
  • Прекрасні незабутні моменти
  • Чудово, коли в будинку гармонія
  • Молодець татко!
  • Ви - приклад справжнього Батька
  • Дуже зворушливе фото
  • Як це мило. Ви розумничка. Так і повинно бути в житті кожної дитини
  • Дбайливий татусь
  • Мимишки. Молодці мужики, справляються
  • ОЦЕ БАТЬКО І Я РОЗУМІЮ! Відправте Катю не на зйомки, а по дочку, щоб вже був комплект

Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов захопив кулінарними здібностями 4-річного сина Івана.

Читайте LITE в Google News
Катя Осадча Юрій Горбунов
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
В Україні продають сало за "космічною" ціною: що з продуктом буде далі
В Україні продають сало за "космічною" ціною: що з продуктом буде далі