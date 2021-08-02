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Поки чоловік не бачить: Оля Полякова злилася в пристрасному поцілунку з Максом Барських

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Понеділок 02 серпня 2021 10:32
Поки чоловік не бачить: Оля Полякова злилася в пристрасному поцілунку з Максом Барських Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Марина Настевич

Українські зірки Оля Полякова і Макс Барських злилися в жаркому поцілунку. Несподіваний епізод стався за лаштунками концерту "Вечір прем'єр. Літня серія" з Катериною Осадчою, коли Барських давав інтерв'ю.

Про це йдеться в програмі "Світське життя", куди попало і відео поцілунку.

Прямо посеред розмови Барських з пресою до нього підійшла Полякова і зробила вигляд, ніби цілує в губи. На що 31-річний артист не розгубився і зі словами "чому так" по-справжньому поцілував Олю.

На його губах навіть залишилася червона помада поп-діви, яку Макс почав зі сміхом витирати серветкою.

Поки чоловік не бачить: Оля Полякова злилася в пристрасному поцілунку з Максом Барських

Оля Полякова і Макс Барських вразили жарким поцілунком (скріншот з відео)

Однак після того, що сталося він трохи пошкодував про свій вчинок - адже співачка заміжня.

"Мабуть, мене підріже і закопає в лісі чоловік Олі", - жартівливо зазначив виконавець.

Сама ж Полякова весело розсміялася і швидко зникла з кадру.

Втім, Максу навряд чи варто переживати - адже Оля неодноразово розповідала, що у них з чоловіком ідеальні відносини, в яких немає місця ревнощам.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова пояснила скандальне фото доньки з автоматом, яке співачка зробила під час вечірки на честь дня народження чоловіка Вадима. Кадри викликали палкі суперечки у мережі і потягнули за собою критику на адресу артистки. Зірка уточнила, що автомат - всього лише бутафорія і реквізит для тематичної вечірки і що вона завжди думає, що робить.

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