Поки тато на роботі: вагітна Осадча показала, як розважається з сином у Туреччині

Вагітна третьою дитиною Катя Осадча намагається по повній насолодитися цим літом. Зараз вона разом з молодшим сином Іваном відпочиває на турецькому узбережжі. З ними був і Юрій Горбунов, проте він змушений був повернутися до роботи. Ну а його дружина показала, як проводить час за відсутності коханого.

Барвистим фото з басейну Катя поділилася в Instagram.

Ведуча відображена в чорному купальнику без бретелей з пікантним декольте. Її волосся зібране в пучок, а на обличчі немає макіяжу.

Осадча тримає на руках 4-річного синочка, який ніжно обіймає маму, а та тягнеться його поцілувати.

Катя Осадча показала ніжності з сином на відпочинку в Туреччині (фото: instagram.com/kosadcha)

"Мамине щастя. Так швидко росте, скоро мама буде не дуже потрібна, треба ловити моменти", - підписала зворушливий кадр зіркова мама.

"А татко вже на роботі", - зазначив Горбунов у коментарі.

Підписники ж запевнили Катю, що мама буде потрібна завжди, і залишили їй теплі відгуки.