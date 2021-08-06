Поки тато на роботі: вагітна Осадча показала, як розважається з сином у Туреччині
Вагітна третьою дитиною Катя Осадча намагається по повній насолодитися цим літом. Зараз вона разом з молодшим сином Іваном відпочиває на турецькому узбережжі. З ними був і Юрій Горбунов, проте він змушений був повернутися до роботи. Ну а його дружина показала, як проводить час за відсутності коханого.
Барвистим фото з басейну Катя поділилася в Instagram.
Ведуча відображена в чорному купальнику без бретелей з пікантним декольте. Її волосся зібране в пучок, а на обличчі немає макіяжу.
Осадча тримає на руках 4-річного синочка, який ніжно обіймає маму, а та тягнеться його поцілувати.
Катя Осадча показала ніжності з сином на відпочинку в Туреччині (фото: instagram.com/kosadcha)
"Мамине щастя. Так швидко росте, скоро мама буде не дуже потрібна, треба ловити моменти", - підписала зворушливий кадр зіркова мама.
"А татко вже на роботі", - зазначив Горбунов у коментарі.
Підписники ж запевнили Катю, що мама буде потрібна завжди, і залишили їй теплі відгуки.
- Мама буде потрібна завжди. А такі моменти цінні у будь-якому віці
- Це правда, потрібно ловити моменти.
- Бажаю вам бути потрібною завжди
- Мама завжди потрібна. Милуюся вашими світлинами та цінностями. Будьте щасливі!
- Класні
- Золоті слова
- Найкраще почуття в світі
- Мамин хлопчик!
Нагадаємо, раніше Катя Осадча в смугастому купальнику показала значний животик і розповіла, що встигла зробити за літо.