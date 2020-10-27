Екс-учасник "Танців з зірками" потішив шанувальниць привабливим торсом

Тарас Цимбалюк зізнався в Instagram як шоу "Танці з зірками" змінило його життя

Колишній учасник шоу "Танці з зірками" Тарас Цимбалюк поділився відвертими зізнаннями та не менш відвертими фотографіями свого напівоголеного тіла в Instagram.

Іменитий український артист розповів у своєму пості, що цілих три місяці не відвідував спортивний зал та не займався спортом. Зі слів Тараса, така довга перерва сталася тому що участь у "Танцях з зірками" забирала у нього всі сили, тому енергії на фізичні вправи банально не вистачало.

Та актор не засмучений через те, що обставини склалися саме таким чином. Він вважає, що у довгій перерві є свої переваги. Наприклад, було багато часу, щоб обдумати, яким видам тренувань варто приділяти більше уваги.

А також, кумир українців зізнається, що почав сильніше цінувати можливість відвідувати спортзал.

"Іноді варто щось відкласти, щоб ще з більшою любов'ю і повагою до цього повернутись", - написав актор.

Цікаво, що перші тренування після паузи дали дуже помітний результат. Це здивувало навіть самого Тараса.

Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk/)

Також, зірковий актор розповів про улюблені види тренувань - він приділяє особливу увагу групам м'язів, але не прагне збільшити їхній розмір, а натомість розвиває технічні показники та планує згодом спробувати себе у силових дисциплінах.

Знімки у пості отримали безліч схвальних коментарів.

"Завдяки таким людям як ти, я нарешті придбала абонемент у тренажерний зал, почала ходити на тренування і перейшла на вівсянку", - прокоментувала фото одна з шанувальниць.

Безумовно, Тарас Цимбалюк для багатьох став прикладом для наслідування, адже, навіть попри тривалу відсутність тренувань, він у чудовій формі.

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