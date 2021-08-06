Я шанувальник агрофітнесу: лідер гурту "ТіК" Віктор Бронюк розповів, якими незвичайними речами займався на карантині

До зіркової "сотні" масштабного талант-шоу "Співають всі!", прем'єра якого на каналі "Україна" відбудеться 21 серпня, приєднався відомий музикант, лідер гурту "ТіК" Віктор Бронюк .

За лаштунками проекту артист розповів РБК-Україна , як почувається на місці судді і які несподівані речі відкрив для себе на карантині.

Чи знали ви про це шоу раніше? Було уявлення про те, куди йдете?

Мені скинули фрагмент британської версії шоу, я ознайомився, і стало цікаво! Поки не пошкодував про своє рішення (посміхнувся).

Це ваш перший досвід участі у складі журі?

Чесно скажу, судити - це трошки не моє. Тим більше, коли йдеться про творчість - важко знайти критерії правильного оцінювання. Але мене рятує те, що тут ціла "сотня" експертів, тому від мого голосу мало що зміниться. Постараюся бути розсудливим і чесним.

Лідер групи "ТіК" пробує себе в ролі журі (фото: прес-служба)

А чим вас можна вразити?

Хочу побачити на сцені шоу справжнього чоловіка! Ось за нього буду вболівати!

А у вас якісь побажання по музиці?

Особливих немає! Я слухаю все. Для мене головне, щоб музика не була агресивною. Я чекаю хороші обробки пісень і нові аранжування.

Нещодавно ви презентували пісню "Лілька", розкажіть про неї.

У нас був рік паузи, пов'язаний з карантинними обмеженнями. Ми, як і більшість артистів, мало співали. Час від часу збиралися на репетиціях, писали пісні. І ось, нарешті, у нас з'явилася можливість вийти до публіки, тому це ідеальний час представити нову композицію.

Віктор Бронюк на шоу (фото: прес-служба)

Це буде тільки одна пісня або в планах є випуск альбому?

Плани є, але, чесно скажу, боюся загадувати наперед, тому що ви самі бачите, зараз планувати не найкращий час. Але ми пишемо, працюємо і готові дарувати позитивні емоції нашим шанувальникам.

А чим ще займалися на карантині? Що допомагало вам обходити всілякі депресії?

Я вчився в авіаційній школі. А ще став співвласником IT-компанії, і ми розробили додаток для житлово-комунального господарства. А паралельно періодично їздили на гастролі, у нас є окрема програма з групою "ТіК" на підтримку творчої молоді. Працювали в громадському секторі. Тобто було, чим зайнятися. І звичайно, сім'я, побут, друзі.

Чому навчилися в цей час?

Я шанувальник агрофітнес (сміється). Постійно вирощую якісь рослини, прополюють грядки. А на карантині з'явилося для цього більше часу. До речі, я посадив кілька екзотичних рослин. Вже двічі перезимував ківі. Також вирощую ожину, лохину, інжир. Це все для душі, якась віддушина.

Важко відновлювати творчу та концертну діяльність після карантину?

Для музикантів, тим більше гастролюючих - ми відпрацьовували по 10-15 концертів на місяць - припинення гастролей вдарило більш емоційно. Було досить незвично спочатку, адже ми звикли до постійного обміну емоціями та енергетикою з публікою. Але ми впоралися, і в бойовому строю зараз відновлюємо наш графік, продовжуючи дарувати радість наших глядачам.

Наскільки вам комфортно зараз перебувати в колі колег? Цілих 100 артистів разом, скучили?

Круто! Багатьох зустрів, з ким вже поспілкувався, з ким ще не встиг. Але прикольно!