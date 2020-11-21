Політ у космос: "холостячка" Мішина вперше поцілувалася з учасником шоу

На реаліті "Холостячка" стався перший поцілунок

Ксенія Мішина у п'ятому випуску шоу "Холостячка" вперше злилася в поцілунку з одним з учасників. Романтичний та довгоочікуваний для багатьох глядачів момент стався на екстремальному побаченні в пустелі.

У 1 сезоні 5 випуску популярного реаліті 31-річна українська актриса вирушила на третє рандеву з Олександром Еллертом.

Кавалер приготував для Мішиної яскраву програму для активного відпочинку і влаштував поїздку на квадроциклах в Олешківських пісках, після чого пара танцювала під зоряним небом в пустелі.

Ксенія Мішина і Саша Еллерт ганяли на квадроциклах по пустелі (фото: stb.ua)

Ксенія та Олександр змогли відверто поспілкуватися, і потім ніжно поцілувалися.

"Холостячка" порівняла поцілунок з польотом у космос і зазначила, що можливо потім пошкодує про те, що трапилося, проте "не в змозі чинити опір і встояти перед Сашком".

"Холостячка" Ксенія Мішина поцілувалася з Сашком Еллертом (фото: stb.ua)

Також актриса розповіла, що Еллерт відкрився для неї з іншого боку, назвала ніжним і добрим та зізналася, що обожнює таких чоловіків.

Нагадаємо, що нещодавно "холостячка" Мішина назвала головну запоруку успіху чоловіка у дівчат.

Раніше ми писали про те, що рандеву героїні "Холостячки" обернулося викраденням, а суперечка між суперниками - бійкою.