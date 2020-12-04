Повна гармонія: астролог розповів, хто з чоловіків найбільше підходить "Холостячці"

Астролог і двічі переможець "Битви екстрасенсів" Хаял Алекперов розповів про сумісність героїні "Холостячки" Ксенії Мішиної з учасниками проекту.

У проекті залишилося всього чотири учасника, які будуть боротися за серце красуні: Олександр Еллерт, Олексій Тригубенко, Євген Ковтуненко, Андрій Рибак.

Характеристика Ксенії Мішиної

Алекперов каже, що завдяки поєднанню Близнюків і Змії (за східним гороскопом) Ксенія має неймовірну сексуальну енергію і привабливість.

"Перебувати в центрі уваги протилежної статі для неї - звично і природно. При цьому жінка Близнюки - загадкова і неповторна. Вона поєднує в собі і лід і полум'я, а тому будувати стосунки з такою суперечливою натурою дуже непросто", - упевнений астролог.

Щоб завоювати серце Ксенії, говорить Алекперов, одних лише слів замало, потрібна впевненість і рішучі дії.

"Навіть за самою яскравою мішурою красивих жестів вона зуміє розглянути справжні мотиви людини. Так що домогтися її розташування - нелегке завдання. У коханні така жінка, незважаючи на пристрасну натуру, в першу чергу все-таки керується розумом", - додав він.

А ось підпорядковувати Ксенію і брати на себе роль лідера не варто - у стосунках для неї важливо партнерство. Крім того, такій дівчині важлива духовна організація чоловіка і його моральні цінності.

Зодіакальна сумісність Ксенії з учасниками "Холостячки"

Андрій Рибак

Андрій за гороскопом Лев, і його тактикою є досягати поставлених цілей за будь-яку ціну. Причому, чим складніше завдання, тим йому цікавіше. За своєю природою представники цього знака - переможці. Але якщо відчувають, що є ризик зазнати поразки, можуть поводитися вкрай обережно і навіть невпевнено. Адже програти або бути відкинутими для них великий страх.

"Союз чоловіка Лева і жінки-Близнюків, буде пристрасним. Але при цьому емоції можуть часто брати гору над здоровим глуздом", - вважає Алекперов.

Андрій Рибак

Олександр Еллерт

Олександр - Скорпіон. Він вірний, надійний, і, як Близнюки, вибирає раціональний підхід до життя. Але обидва вони мають схильність мовчати про свої образи, накопичуючи це все у великий клубок.

"Дивлячись на Олександра, може здатися, що він відкритий. Але це враження оманливе. Швидше за все, він дає знати про себе рівно стільки, скільки йому здається потрібним. У стосунках чоловік-Скорпіон здатний виступити в ролі добувача, з яким жінка не буде нічого потребувати. Але при цьому варто бути готовим до ревнощів Скорпіона", - каже астролог.

Олександр Еллерт

Євген Ковтуненко

Євген - Риби, що дає йому оптимістичне сприйняття світу і бажання шукати плюси у всьому. М'який і добродушний характер робить його майже ідеальним партнером, який може не тільки вислухати, але і підтримати, заспокоїти, і мотивувати до нових звершень. Такий чоловік - романтик у відносинах, але йому може не вистачати впевненості.

"В союзі він як правило-голова, а його жінка - шия, яка ним керує", - упевнений Алекперов.

Євген Ковтуненко

Олексій Тригубенко

Олексій - Скорпіон, що дає йому деяку сором'язливість, скромність і звичку бути обережним. При цьому він народився в рік Дракона. І тому не сприймає напівтонів. Його наміри завжди серйозні і зрозумілі. Чоловіки-Дракони - рятувальники, для яких на першому місці честь і гідність, а якщо він відчує, що до нього ставляться несерйозно, може закритися.

"В союзі з жінкою-Змією, якою є Ксенія, у Дракона є всі шанси досягти повної гармонії і взаєморозуміння. Адже в цій парі будуть не тільки пристрасть, але і бажання доповнювати один одного", - говорить Алекперов.

Олексій Тригубенко

Про те, кого з чоловіків вибере Ксенія Мішина можна буде дізнатися в п'ятницю, о 19:00 на каналі СТБ.

Відзначимо, що недавно в мережу злили фото, на якому Ксенія обіймається з одним із учасників проекту. Подейкують, що саме він може стати переможцем.

Раніше ми писали, що Ксенія осоромилася на зйомках сцени зі зґвалтуванням. Момент потрапив на відео.